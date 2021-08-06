Россия поможет странам Центральной Азии в случае угрозы из в Афганистане

Российские военные считают, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует, вывод из этой измученной войной страны войск западной коалиции привел к всплеску активности террористов. Россия готова оказывать любую поддержку центральноазиатским республикам, которые стали невольными заложниками непродуманных действий Америки.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл в Узбекистан, чтобы обсудить непростую обстановку, складывающуюся сейчас на границах этой республики. Визит главы российского Генштаба в Узбекистан должен в первую очередь продемонстрировать, что эта страна не останется один на один в случае эскалации в соседнем регионе.

Первый замглавы военного ведомства России провел переговоры с военно-политическим руководством Узбекистана, в ходе которых обсудил вопросы региональной безопасности и сотрудничество РФ и Узбекистана в военной области. Кроме того, Герасимов будет наблюдать за активной фазой совместного двустороннего российско-узбекского тактического учения, проводимого в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. В рамках этих маневров армии РФ и Узбекистана отработают совместные действия по защите территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.

Первым Валерия Герасимова встретил его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов. Глава российского Генштаба заявил, что высоко оценивает уровень военного сотрудничества между нашими странами и считает, что такое сотрудничество является одним из важных факторов сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе самому негативному", - подчеркнул глава российского Генштаба.

Он отметил, что для реагирования на все более обостряющуюся обстановку в регионе необходимо отрабатывать действия по отражению террористических угроз на афганском направлении. Для этого уже спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и в Таджикистане. Кроме того, Россия организовала поставки вооружения и техники для оснащения армий центральноазиатских республик, в том числе в рамках военно-технической помощи.

Герасимов также отметил, что минобороны России оказывает содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана и готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.

Он подчеркнул, что Россия готова оказывать любую требуемую поддержку нашим центральноазиатским партнерам.