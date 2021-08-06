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06.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

Сегодня вузы опубликуют первые приказы о зачислении

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8528)
Сегодня, 6 августа, - важный день для абитуриентов, которые поступают в вузы по итогам олимпиад (без вступительных испытаний) и по квотам. Ректоры подписывают приказы о зачислении, которые потом публикуются на официальных сайтах вузов. Но это лишь начало.
Фото: Алекс Аминев/РИА Новости Фото: Алекс Аминев/РИА Новости
Фото: Алекс Аминев/РИА Новости

Впереди зачисление основной массы абитуриентов, которые проходят по результатам Единого госэкзамена. Им нужно до 11 августа подать заявление о согласии на зачисление. Итоговая дата бюджетного приема - 17 августа: в этот день будут подписаны все приказы о зачислении.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Что можно сказать о прошедшей приемной кампании уже сейчас? Второй год она проходит практически полностью онлайн. Как изменились предпочтения абитуриентов? Где самый большой конкурс?

По словам ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего, конкурс в МГУ, в среднем, более девяти человек на место. Самый высокий спрос на экономический, юридический, гуманитарные факультеты.

На традиционно популярных мехмате и факультете вычислительной математики и кибернетики уже который год конкурс средний. "В этом году зачислим 11-12 тысяч ребят. При этом на бюджет - около 5 тысяч", - уточнил Садовничий.

В Высшей школе экономики как раз сегодня определят балл "зеленой волны" - проходной балл на бюджетные места для поступающих по результатам ЕГЭ.

- Интерес к обучению в ВШЭ в этом году в очередной раз возрос, - рассказали "РГ" в вузе. - Конкурс на бакалавриат и специалитет выше, чем в прошлом году.

В Вышке заверили: все, кто до 11 августа предоставит заявление о согласии на зачисление, будут приняты. Даже если таких окажется больше, чем бюджетных мест для приема. Как? Они поступят за счет средств ВШЭ - такое решение уже не первый год принимает руководство вуза.

В Вышке рекорды бьют IT-направления. В четыре раза больше заявлений, по сравнению с прошлым годом, подано на программу "Информационная безопасность", в два раза больше - на "Информатику и вычислительную технику". В топе также программы "Прикладная математика и информатика" и "Программная инженерия". Кстати, их часто выбирают поступающие в ВШЭ олимпиадники. А на "мерцающей" программе "Язык, словесность и культура Китая" (набор - раз в пять лет) - на одно место претендуют более 24 человек.

В МФТИ в этом году, несмотря на дистанционную "приемку", абитуриентам все же дали возможность лично пообщаться с преподавателями. Такие собеседования - "визитная карточка" МФТИ уже много лет.

Фото: iStock
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- Физтех - один из немногих вузов России, где исторически кроме вступительных испытаний проводят собеседования для каждого поступающего, - пояснил проректор по молодежной политике МФТИ Денис Дмитриев. - В этом году собеседования прошли более двух тысяч абитуриентов. Это возможность для руководства Физтех-школ познакомиться с будущими студентами, а для ребят прекрасная возможность более осознанно подойти к выбору направления. Средний балл на Физтехе очень высокий: в прошлом году он был самым высоким по России - 97,6. В этом году ситуация практически не изменилась: у нас много заявлений от победителей Всероссийских и международных олимпиад, много ребят с баллами ЕГЭ 280+.

В МАДИ подали заявления около 7 тысяч абитуриентов. Большинство сделали это через личный кабинет на сайте вуза. Там зарегистрировано более 12 тысяч заявлений, при условии, что каждый абитуриент мог подать несколько заявлений на разные направления.

Между тем

43% россиян уверены: успешная карьера невозможна без высшего образования. Это показали результаты опроса на портале "Рамблер". 26% респондентов считают, что диплом важен, но практические навыки гораздо полезнее, 17% учились в вузе вообще не для работы, а для эрудиции. Для 14% учеба в вузе оказалась не важна.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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