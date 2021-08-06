Шойгу прокомментировал заявление Зеленского о Крыме одесским анекдотом

Крымский полуостров всегда был и будет частью России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Отвечая на недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет "русской территорией", глава Минобороны РФ вспомнил один старый одесский анекдот, в котором один приезжий в Одессу человек спрашивает местного о неработающем фонтане - "А здесь бил фонтан?"

"На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Сергей Шойгу во время встречи с журналистами.

Сергей Шойгу подчеркнул, что власть в Киеве может сменяться, однако одно неизменно - Крым всегда был и будет российским.

Ранее сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия якобы "будет оплакивать" свои решения по Крымскому полуострову. По словам Пушкова, пока что оплакивают уход Крыма лишь сам нынешний украинский лидер и бывший президент Украины Петр Порошенко. "У Киева нет ни одного шанса его (Крым, - прим. "РГ") вернуть", - заключил сенатор.