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06.08.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Skoda выпустит бюджетный седан для развивающихся стран

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

Компания Skoda официально подтвердила, что представит в конце 2021 года новый компактный седан под названием Slavia. Машина создается для развивающихся стран, первой ее получит Индия, там наладят производство автомобиля.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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По сообщению Autocar India, 5 августа Skoda объявила конкурс среди индийских дизайнеров на лучшую маскировочную пленку для рабочих прототипов перспективной модели, он продлится до 18 августа, победителей объявят 23-го числа. Лучший проект графического рисунка используют для оклейки прототипов Slavia, которые будут публично показывать в рамках промо-кампании на выставках.

Skoda проводит дорожные тесты образцов Slavia с весны 2021 года. Пока о машине известно несколько фактов: она создается на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации, имеет длину 4480 мм и колесную базу 2651 мм. Седан не заменит ни один из существующих продуктов, он призван дополнить линейку бренда.

Гамма моторов будет включать бензиновые турбо объемом 1,0 л и 1,5 л, мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Коробки передач - 6-скоростная "механика", 6-диапазонный "автомат" или преселективный "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Серийное производство машины стартует в 2022 году. Появится ли Skoda Slavia на других рынках - пока неизвестно.

#Skoda