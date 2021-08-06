Сколько стоит сделать из старого Lada Largus новый

Рестайлинговый Lada Largus поступил в продажу в марте текущего года. Модель получила изменённое оперение, новый салон, современные опции, модернизированный 8-клапанный мотор ВАЗ-11189 (90 л.с.).

Владелец дорестайлингового универсала решил также обновить свой Largus Cross 2020 года выпуска. Соответствующие фотографии опубликовал Lada Largus Club в Instagram-аккаунте.

Итак, старый Largus примерил бампер с Х-образными молдингами, ячеистую решётку радиатора, фары от Renault Logan-2, капот и передние крылья иной формы, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя. Ещё владелец скоро поставит наружные зеркала от Lada Vesta.

Помимо замены кузовных панелей, потребовалось вмешательство и в подкапотное пространство. Передняя часть кузова автомобиля полностью оригинальная. К примеру, пришлось переварить лонжероны, полки крыльев, подрамник.

Известно, что бюджет проекта составляет 200 000 рублей. Владельцу пришлось три месяца искать запчасти по всей России. При этом все детали сертифицированы и предназначены для данной модели.

Теперь уже рестайлинговый Largus Cross ждет нового хозяина. Нынешний владелец планирует работать над очередным проектом.

Отметим, что обновлённый Lada Largus с завода комплектуется улучшенным пакетом шумоизоляции, передней панелью от Renault Duster-1, а также рулевым колесом, комбинацией приборов, креслами и подлокотником от Lada Xray Cross.

Сегодня цены на Largus Cross лежат в диапазоне от 915 900 до 983 900 рублей. Машина предлагается с 1,6-литровым "атмосферником" (106 л.с.) и 5-ступенчатой "механикой".