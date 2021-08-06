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06.08.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Сотни Ford F-150 пострадали в грандиозном крушении на железной дороге

Текст: Григорий Гомельчук

В американском штате Миссури сошел с рельсов поезд, перевозивший новенькие пикапы Ford F-150 и фургоны Transit.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщает издание Detroit Free Press, с рельсов сошло 46 вагонов, а на фотографиях с дрона видно, что 15 из них налетели один на другой и состав буквально сложился в гармошку. Сколько автомобилей находилось в вагонах, неизвестно, но, по приблизительным прикидкам, их могло быть около 450.

Почему поезд сошел с рельсов, тоже пока никто не знает, но капрал Джастин Данн из местной полиции сообщил журналистам, что у произошедшего есть подозрительные обстоятельства: "Самое безумное, что это уже третье крушение поезда в этом году. Нам очень хотелось бы выяснить, что здесь происходит. Мы еще не дошли до сути. Железнодорожники проводят собственное расследование".

По словам представителя железной дороги, на восстановление путей уйдет "максимум два дня", пока же пассажирские поезда пускаются в обход и задерживаются на 12-18 часов.

Для компании Ford крушение поезда с продукцией сейчас особенно неприятно - из-за пандемии COVID-19 производство работает с перебоями, не хватает чипов, и на прошлой неделе на площадках компании скопилось уже 60 000 недособранных автомобилей.