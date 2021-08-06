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06.08.2021 20:09
Рубрика: Экономика

Стали известны маршруты для семейных перелетов по льготной цене

Текст: Евгений Гайва
Субсидии для продажи авиабилетов семьям с детьми по льготным ценам получат семь авиакомпаний, сообщили в Росавиации. За каждой авиакомпаний закреплены маршруты, на которых будут продавать билеты по специальной цене.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отбор авиаперевозчиков прошел 2 августа. По результатам рассмотрения заявок комиссия Минтранса приняла решение о заключении соглашений с авиаперевозчиками о предоставлении субсидий.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Авиакомпания "Азимут" получит субсидии для продажи семейных билетов по спецтарифам на рейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Тюменью. Перевозчик получит субсидии в размере 8,4 млн рублей.

"Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7), получит субсидии на маршруты Благовещенск - Новосибирск, Владивосток - Иркутск, а также на рейсы из Воронежа в Казань и Калининград, из Екатеринбурга - во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Улан-Удэ. Также по льготной цене семьи с детьми смогут улететь из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, из Красноярска - во Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Калининград.

Из Мурманска рейсы по льготной цене будут выполнять в Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, из Нижнего Новгорода - в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону - в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, из Самары - в Иркутск, Калининград.

Кроме того, субсидировать будут рейсы из Томска в Казань, из Уфы в Иркутск, из Омска в Калининград, из Южно-Сахалинска во Владивосток. Общий объем субсидий авиакомпании составит 457,8 млн рублей.

Субсидии в размере 15,8 млн рублей на рейсы по маршруту Мурманск - Ростов-на-Дону получит авиакомпания "Смартавиа".

Также льготные билеты по маршрутам Екатеринбург - Казань, Екатеринбург - Нижний Новгород будет продавать авиакомпания "Ред Вингс", которая получит субсидии в размере 12,8 млн рублей.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Маршруты из Владивосток в Иркутск, из Екатеринбурга во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, из Калининграда в Иркутск, Казань, из Новосибирска в Калининград, из Омска в Калининград, из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, Калининград по льготным билетам будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Перевозчик получит субсидии в 369,1 млн рублей.

Льготные билеты на рейсы из Воронежа в Калининград, из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и из Самары в Калининград будет продавать авиакомпания "Северный Ветер". Она получит субсидии на сумму 229,2 млн рублей.

Также субсидии в размере 33,8 млн рублей получит авиакомпания "Аэрофлот" на рейсы Красноярск - Владивосток, Красноярск - Иркутск, Южно-Сахалинск - Владивосток.

Субсидии будут представлены в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта. Как ранее поясняли "РГ" в Росавиации, продажа льготных билетов начнется сразу после заключения соглашений между с авиаперевозчиками.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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