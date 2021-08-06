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06.08.2021 23:06
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил американского инвестора Майкла Калви к 5,5 годам условно

Текст: Иван Егоров
Мещанский суд поздно вечером в пятницу после двух дней чтения приговора вынес вердикт основателю фонда Baring Vostok, американскому инвестору Майклу Калви. Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима условно. При этом суд не стал назначать дополнительного наказания в виде штрафа. Также суд установил бизнесмену испытательный срок на 5 лет. Калви и других фигурантов дела признали виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Согласно вердикту суда, Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела и совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану. Партнеру фонда французу Филиппу Дельпалю и еще одному партнеру Вагану Абгаряну суд назначил 4,5 года условно. Директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину - 5 лет. Бывшему управляющему банка "Восточный" Александру Цакунову и директору ПКБ Максиму Владимирову - по 4 года. Бывшему директору банка "Восточный" Александру Кордичеву суд назначил - 3,5 года колонии условно.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Прокурор в суде попросил для Майкла Калви шесть лет условно

По данным следствия, Калви с топ-менеджером Baring Vostok Дельпалем и другими лицами убедили акционеров банка "Восточный" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Как считает следствие, реальная стоимость пакет а акций не превышала 600 тысяч рублей. Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость.

Происшествия Правосудие Суд

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