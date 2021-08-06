Новости

Борец Рашидов вышел в полуфинал Игр-2020 07:18
Территории 375 образовательных учреждений благоустроят в Москве 07:05
В Москве пятница станет самым прохладным днем с начала августа 07:05
Борец Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады 06:56
Волейболистки-пляжницы из США выиграли "золото" на Олимпиаде в Токио 06:45
Бразильская волейболистка уличена в применении допинга 06:40
Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым 06:27
Ученые раскрыли тайну феномена устойчивости к заражению COVID-19 06:18
"Рубин" не смог обыграть "Ракув" в Лиге конференций 06:02
Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин получил ранение во время протестов 05:53
СМИ: Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах 05:42
Российские байдарочницы вышли в четвертьфинал Олимпийских игр 05:20
На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета 04:51
Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы 04:03
Apple изучит фотографии в устройствах пользователей США для защиты детей 03:45
Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км 03:35
На сотом году жизни умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич 03:35
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта 03:33
На Аляске пропал экскурсионный самолет с пассажирами на борту 02:54
Китай предоставит другим странам 2 млрд доз вакцин от коронавируса 02:40
Италия ввела санитарные пропуска с QR-кодом 02:17
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей 01:58
Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой 01:30
Новый сильный пожар возник вблизи Афин 00:37
Более 16 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 06:18
Рубрика: Общество

Ученые раскрыли тайну феномена устойчивости к заражению COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Российские ученые установили три фактора иммунной защиты организма от коронавирусной инфекции, благодаря чему некоторые люди не заражаются COVID-19, даже тесно контактируя с больными.

- Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров, - заявил aif.ru директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Фото: iStock
Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

Альфа-интерферон -это главный противовирусный белок, который препятствует проникновению вируса в клетки организма. Препарат широко используется в лечении больных гепатитом С.

С учеными из Санкт-Петербурга солидарны их коллеги из Москвы.

- В 2020 году под нашим наблюдением находилось более двух тысяч таких больных (гепатитом С). Что интересно, ни у одного из них не было подтвержденных случаев COVID-19. Это, конечно, не строгое исследование, проведенное по канонам доказательной медицины, а просто клиническое наблюдение. Но удивительно, что среди такого большого количества пациентов не было коронавирусной инфекции. И первая причина, объясняющая это, - высокий уровень альфа-интерферона в их организме из-за того, что его вводили в качестве препарата, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов.

При этом медики отмечают, что обнаруженные факторы повышенной защиты организма от COVID-19 требуют более тщательного изучения.

- Если все подтвердится, это будет очень хорошей новостью для многих пациентов, вынужденных лечиться альфа-интерфероном. Но назначать такие инъекции для профилактики здоровым людям нецелесообразно и очень дорого, - говорит Буеверов.

Кстати

В январе 2021 года ученые под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета установили, почему жители острова Джильо не восприимчивы к COVID-19. Иммунитет островитян к SARS-CoV-2 мог быть клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения