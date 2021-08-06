Ученые раскрыли тайну феномена устойчивости к заражению COVID-19

Российские ученые установили три фактора иммунной защиты организма от коронавирусной инфекции, благодаря чему некоторые люди не заражаются COVID-19, даже тесно контактируя с больными.

- Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров, - заявил aif.ru директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Альфа-интерферон -это главный противовирусный белок, который препятствует проникновению вируса в клетки организма. Препарат широко используется в лечении больных гепатитом С.

С учеными из Санкт-Петербурга солидарны их коллеги из Москвы.

- В 2020 году под нашим наблюдением находилось более двух тысяч таких больных (гепатитом С). Что интересно, ни у одного из них не было подтвержденных случаев COVID-19. Это, конечно, не строгое исследование, проведенное по канонам доказательной медицины, а просто клиническое наблюдение. Но удивительно, что среди такого большого количества пациентов не было коронавирусной инфекции. И первая причина, объясняющая это, - высокий уровень альфа-интерферона в их организме из-за того, что его вводили в качестве препарата, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов.

При этом медики отмечают, что обнаруженные факторы повышенной защиты организма от COVID-19 требуют более тщательного изучения.

- Если все подтвердится, это будет очень хорошей новостью для многих пациентов, вынужденных лечиться альфа-интерфероном. Но назначать такие инъекции для профилактики здоровым людям нецелесообразно и очень дорого, - говорит Буеверов.

Кстати

В январе 2021 года ученые под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета установили, почему жители острова Джильо не восприимчивы к COVID-19. Иммунитет островитян к SARS-CoV-2 мог быть клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.