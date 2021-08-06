8 августа - Всемирный день кошек. Почему же мы их так любим

8 августа - Всемирный день кошек. Можно сколько угодно гадать-размышлять, но все равно человек вряд ли придет к однозначному ответу - почему же он их так любит.

...Собаки и кошки - самые популярные и любимые нами домашние животные. Тех и других мы уважительно называем "братьями нашими меньшими". Но почему между этими четвероногими "братьями" существуют далеко не братские отношения? Точнее сказать - вражда? Это даже вошло в поговорку про нас, двуногих: если близкие родственники не любят друг друга и откровенно враждуют, про них говорят, что живут они, "как кошка с собакой". О причинах такой вражды можно строить разные версии, но сейчас не об этом. Меня волнует другое. Не могу понять, почему одни из нас предпочитают держать в доме собак, а другие - кошек.

Будем точными: не про кошку, а именно про собаку сказано, что она "друг человека". А про человека - что он "царь природы". Он царствует, а собака ему в этом содействует. Вот он собирает рюкзак, берет ружье, одевается в охотничий камуфляж. Собака это видит - и визжит от нетерпения и восторга. "Сейчас мы с хозяином пойдем на охоту! Как увидим, как шарахнем! Я как прыгну, как побегу, как принесу! Хозяин меня за это похвалит, за ухом почешет. Он у меня хороший, я за него кому хочешь глотку перегрызу"!

А вот кошка… "Да идите вы все… Не мешайте, у меня фаза сна… Погладить меня, приласкать? Можно, можно… Мур-мур-мур… Только не против шерсти… Мур-мур-мур… Хозяин?... Какой такой хозяин? Зачем?... Не пойду! Отстаньте от меня! Глаза выцарапаю!"

И все-таки я считаю, что семейство кошачьих лучше, чем семейство собачьих. Почему?

Первое. Кошка гуляет сама по себе. Она понимает, что такое независимость, индивидуальность. А собаку уважают за то, что она служит хозяину верную службу, испытывая жалкие радости рабского счастья. Второе. Кошка не гавкает. Что может быть отвратительней глупого, идиотского, ни на что не похожего собачьего гавканья? Третье. Когда я вижу ползущего по стене таракана, снимаю с ноги тапок и говорю при этом: "У, с-с-собака…".

Герои нашего времени

В российских региональных газетах можно найти массу примеров того, как "друзья человека" подтверждают свой благородный статус конкретными действиями. А иногда становятся не просто друзьями или помощниками, а воистину благодетелями и даже спасателями. В подобных примерах фигурируют в основном собаки. Хрестоматийные сюжеты: собака-пограничник, собака-милиционер, собака-поводырь, собака-водолаз или еще того круче: собака-камикадзе, с бомбой на спине ныряющая под вражеский танк… Кошки в подобных сюжетах отсутствуют. Но не полностью, есть и у них кое-какие похожие сюжеты. Поищем их на страницах региональных изданий, партнеров "Российской газеты".

Начнем издалека. С далекой Японии. Республиканское издание "Грозный Информ" сообщило удивительный факт. Полицейское управление города Тояма на один день назначило своим главным начальником кошку по кличке Коко - в знак уважения и признания заслуг. "Летом прошлого года местная жительница во время прогулки заметила кошку, которая пристально смотрела в сторону одного из городских оросительных каналов. Проследив за направлением взгляда животного, женщина поняла, что кошка наблюдает за мужчиной, который без сознания лежит на дне канала и рискует захлебнуться. Общими усилиями местных жителей человека удалось спасти. А полицейские удостоили спасительницу особой награды: приняли в свои ряды. Но не без юмора: всего на один день. "И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок", - говорится в тексте присяги, на которой кошка в полицейской форме лапой поставила печать.

Как видим, кошка способна служить человеку не хуже собаки.

И лекарь, и синоптик

Какую еще пользу приносят кошки? Разную. Например, лечат людей от болезней. Об этом узнали читатели газеты "Алтайская правда". "Многие замечали, что их пушистые любимцы устраиваются в ногах, ложатся под бок, иногда даже на подушку. Животное начинает мурлыкать, и боль уходит".

Старики советовали в случае недуга наблюдать, куда чаще всего ложится кошка. Потом надо "встать на это место и не сходить с него подольше". Все эти премудрости дошли до нас из глубины веков, и нам не очень-то верится в них. Но, оказывается, уже в наше время авторитетные ученые доказали, что действительно кошки лечат. Например, выявлена тенденция к снижению артериального давления у гипертоников после того как они по-доброму пообщаются с кошками. "Несмотря на то что температура тела кошек выше, чем у человека, и человеку приятно, когда кошка его "греет", как лекарство кошка действует иначе. Эффект достигается за счет положительных эмоций, которые испытывает человек".

На эту же тему интересная публикация в хабаровской газете "Молодой дальневосточник". У одного человека в доме жили две кошки. Между собой они не особо ладили, но хозяина любили, старались лишний раз запрыгнуть к нему на колени либо заснуть на его груди. И однажды у хозяина кошек случился микроинсульт: стала плохо работать кисть, затруднилась речь. Однако спустя пару месяцев он смог полностью восстановиться. Самое любопытное, что в тот день, когда его настиг "удар", одна из кошек скоропостижно скончалась. Хотя никаких предпосылок для смерти у нее не наблюдалось. Получается, что кошка приняла на себя удар судьбы человека, пожертвовала собой ради жизни и здоровья хозяина.

Кроме того, стоит внимательно присматриваться к кошачьему поведению, замечать в нем характерные изменения. Дело в том, что кошки - метеозависимые существа, способные предсказать погоду не хуже синоптиков. Если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку, значит нужно ждать морозов. Ложится вверх животом, катается по половицам и потягивается - к теплу. Села на подоконник и смотрит в окно - к оттепели. Когтями стену дерет, пол скребет - к ненастью, к метели. Лижет лапу - к солнечной погоде…

Кому мешают кошки в подвале?

В редакцию газеты "Тагильский рабочий" пришла местная жительница Светлана Кунова и рассказала неприятную историю про кошек, проживающих в подвале ее дома. По словам Светланы Семеновны, кошки в подвале обитали всегда, с самого заселения в 1957 году, и ни у кого раздражения не вызывали. Но несколько лет назад две женщины резко ополчились против них. Агрессивные дамы пожилого возраста, не стесняясь в выражениях, высказывают свою враждебность по отношению к животным, гоняют их, распинывают их еду, угрожают убить их всех, и в прошлом году двух кошек отравили. Злобные соседки утверждают, что животные гадят в подвалах, от этого якобы вонь. Им возражают: кошки чистоплотны, делают свои дела на улице. Запах в подвале действительно есть, но он идет от старой канализации, трубы давно пора поменять…

После отравления кошек жители обратились в полицию и прокуратуру. Агрессивные дамы притихли на три месяца, но затем возобновили боевые действия. Сил им придавала поддержка управляющей компании, сотрудники которой, по словам жителей, тоже считают, что кошек в подвале быть не должно, поэтому регулярно закрывают решетками продухи, через которые кошки проникают в подвал.

Подобных историй с гонениями на кошек немало. И слава богу, что на ситуацию обратили внимание в российском правительстве, издали указ об обязательном сохранении продухов в фундаментах многоквартирных домов. "Мы обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров, чтобы кошки могли выходить и заходить в подвал", - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

Документ принят, но вряд ли он будет аргументом для недовольных женщин. Они продолжают скандалить. Но, по крайней мере, попытки выжить кошек из подвала со стороны управляющей компании прекратились. Право на жизнь им дали на государственном уровне.

Дорогое удовольствие

Домашние животные не только приятные и полезные соседи (иногда это буквально члены семьи), но и существенная статья расходов. Содержать кошку или кота, обеспечивать им правильный уход, питание и воспитание - дело серьезное. Особенно для тех, кто использует кошек не для удовольствия, а для бизнеса. Эту тему подняла на своих страницах газета "Советская Сибирь".

В Новосибирске действует клуб элитных кошек "Королевская династия". Президент клуба Светлана Анисимова рассказала о непростых проблемах, которые обострились в последнее время. Многие хотят, но не могут приобрести породистого котенка. "Теперь их выгоднее продавать иностранцам, а не сибирякам, - говорит Светлана. - Кроме того, стремительно дорожают импортные ветпрепараты и корма". По словам заводчицы, выгодно стало отправлять котят в Китай. Оборотистые перекупщики "затариваются" котятами в Новосибирске, прибавляют свою комиссию и сбывают, зачастую нелегально, живой товар китайским клиентам. "Мы выставки проводим два раза в год, и у нас первые посетители - китайцы, - продолжает Светлана Анисимова. - Фотографируют котят и тут же посылают фото предполагаемым покупателям в Поднебесную, где сейчас очень популярны кошки британской породы, а также невские маскарадные и шотландские вислоухие".

"Мода на те или иные породы у иностранцев - это явление временное", - продолжает тему представитель старейшего новосибирского клуба любителей кошек "Кэт" Людмила Петряева. Специалист не одобряет массового закупа котят для иностранцев, потому что их везут в другую страну как попало, и кошки получают стресс… В последнее время выращивание и содержание породистых кошек превратилось в очень дорогое занятие. Это кошку с улицы можно кормить тем, что есть в холодильнике, а дорогое элитное животное - другое дело, тут совсем другие траты. "Я никогда не подсчитываю, чтобы не расстраиваться, - говорит Людмила. - Но это тысячи и тысячи. Прививки, лекарства, разные экспертизы, вязка, а затем, если еще и кесарево надо кошке делать, то это вообще сплошное разорение. Но кто любит животное, тот идет на это".

По словам Виктории Сенаторовой, которая является хозяйкой двух породистых котов по кличке Рамзес и Ланселот, сейчас стоимость стандартного пакетика корма держится примерно на одном уровне, серьезного удорожания не происходит. "Видимо, из-за того, что корм низкой ценовой категории производится на российских предприятиях, - поясняет Вика. - А вот иностранный корм дорожает стремительно. Когда необходим тот или иной специализированный корм, то это просто разорение".

Этой же темы коснулась газета "Вечерний Челябинск". По данным исследования местного сайта бесплатных объявлений "Авито", в первом полугодии 2021 года спрос на кошек у челябинцев вырос на 9% в сравнении с предыдущим годом. А продажа питомцев увеличилась на 16%. Причем жители отдают предпочтение беспородным питомцам. Почему? Потому что на них не нужно тратить много денег, покупать им элитные дорогостоящие корма. Обычно это животные с отменным здоровьем.

На государевой службе

Интересную "кошачью" историю поведала своим читателям газета "Камчатский край". В наши дни в Петропавловске можно увидеть этих милых животных самых разных пород. И даже не верится, что были времена, когда кошек на Камчатке не было. Ни одной! Они были завезены на полуостров относительно недавно (особенно если сравнивать с одомашниванием собаки на Камчатке, которое произошло около 10-12 тысяч лет назад) - первое упоминание о кошках относится к 1846 году.

В те давние времена в местном продуктовом магазине постоянно не хватало провианта. И все из-за мышей, которые пожирали продукты буквально тоннами. Правитель Камчатки капитан Р. Г. Машин приказал отловить и поселить в магазине десяток кошек. А как отловить. Если на всем полуострове кошек не сыщешь днем с огнем? Пришлось потратиться на целую экспедицию: за несколько тысяч верст из далекой Сибири доставили в Петропавловск дорогой груз в больших клетках. 25 мая 1846 года адмиралтейств-совет распорядился отпускать ежегодно на кошек в Петропавловском провиантском магазине по 5 рублей 71¾ копейки. Таким образом, кошки попали на государственную службу по охране продовольствия.

Красив тот, кого любят

Не так давно в Иркутске кипели нечеловеческие страсти. Открылся конкурс на самую красивую кошку! Хозяева любимых питомцев азартно включились в состязание. "Среди мяукающих конкурсантов есть и толстенькие, и непородистые, и с характером", - комментирует газета "Иркутск". В десятку лидеров пробилась кошка породы сфинкс со странным именем Шкидла Кусечка. Ее хозяйка Яна Лисицына рассказала о любимой питомице немало интересного.

"Как-то раз я шла по улице и увидела в окне деревянного дома кошку-сфинкса невероятной красоты, а рядом объявление "Раздаем котят". Как выяснилось, остался только один - маленький, хрупкий, серенький комочек. Я отдала за него 30 рублей и забрала домой. Мы стали ее выхаживать, выкармливать, специально сделали маленький "загончик" в квартире, но эта кроха сразу выбралась оттуда и доказала, что она вполне жизнеспособное маленькое чудовище. Очень скоро мы поняли: это не ее спасать надо, а спасаться самим. За хулиганистый характер и зверский аппетит к ней сразу приклеилась кличка Шкидла Кусечка".

Однажды Шкидла Кусечка проникла в шкаф, вытащила пять пар носков, перевернула корзину для белья в ванной, в стремительном прыжке уронила тяжелый стул на чашечки с кошачьей едой, лазила по шторам, как по канатам. Все это так ей так понравилось, что подобные манипуляции она стала практиковать постоянно. "Ну что тут поделаешь - ребенок в доме! - нежно говорит хозяйка. - А на конкурс мы ее отправили как символ: "Любимый - значит красивый". Независимо от породы, чистокровности, окраса и манер".