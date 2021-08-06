В МЭР рассказали об испытаниях беспилотных авто без водителя в салоне

Тестирование беспилотных автомобилей без водителя в салоне может начаться в России осенью, рассказал замминистра экономического развития Владислав Федулов.

По его словам, ведомство на основании заявки "Яндекса" сформировало документ об "экспериментально-правовом режиме". Сейчас он находится на стадии обсуждения с МВД.

"Надеюсь, что осенью такие беспилотники могут появиться на дорогах уже в более широком масштабе - то есть не на дорогах, а все-таки на определенных секторах города", - сказал Федулов во время прямого эфире в Telegram-канале "Диалог".

Чиновник отметил, что эксперимент рассчитан на три года, а по его итогам будет сформирована соответствующая нормативная база. Города для испытаний еще не определены, однако среди них точно будет Москва, уточнил Федулов.

Беспилотные автомобили тестируются в 13 российских регионах с 2018 года. Во время поездки в салоне обязательно должен находиться водитель.