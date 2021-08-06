В Минске открыли памятник композитору Игорю Лученку

Шедеврами поэтического слова, положенными на замечательную музыку, которая моментально врезается в память, становится притягательной и желанной, называют поклонники композитора Игоря Лученка его бессмертные мелодии.

6 августа легенде музыкального искусства Синеокой могло бы исполниться 83 года. И в этот день в Минске открыли памятник народному артисту Беларуси. Каждое его произведение, по словам министра культуры Анатолия Маркевича, стало гимном любви, достоинства и чести. Он высказал благодарность коллективу авторов монумента - скульпторам Ивану Миско и Александру Финскому - за яркий образ в бронзе талантливого и неординарного человека.

Биографы автора более 400 песен напоминают, что страсть к волшебному смычку у его отца, как и у родителя Моцарта, открыла в пятилетнем мальчугане волшебный мир музыкального симфонизма. Кстати, сам музыкант относился к этому биографическому факту с достоинством: "Мне Бог дал мелодию".

Правда, врожденная скромность заставляла автора гимна Союзного государства при каждой очередной встрече с любознательной прессой напоминать: "Пишите обо мне, только скромно". Попробуй не откликнуться на эту просьбу, когда тебя об этом просит первый обладатель именной "Этуали" на Площади звезд в Москве и в Витебске, а куранты на башне восстановленной ратуши вот уже семнадцать лет отбивают "Песню про Минск" почетного гражданина белорусской столицы.

Конечно, время стремительно, но и безгранично в своей памяти. Поэтому без песен Игоря Лученка трудно представить и современную музыкальную жизнь Союзного государства. Они, словно камертон, получают отзвук в сердцах миллионов, излучая добро, свет и любовь, констатируют музыковеды. Из партитуры его творений формировались репертуары знаменитого оркестра Михаила Финберга, ансамбля "Песняры" и "друга, товарища и брата", как любил называть Иосифа Кобзона композитор.

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В общении и даже в интервью с наседающей прессой Игорь Михайлович всегда старался быть предельно прямолинейным. А на вопрос о своем представлении музыкальных истоков, он только лукаво разводил руками: "Музыка - такая же тайна, как и женщина". Видимо поэтому многие жемчужины песенной лирики композитора остались в сердцах белорусов навечно, а песни комсомольской юности превратились в атрибут любого торжества на постсоветском пространстве.

Таким вспоминается мне и сам композитор, когда в далеком 1976 году мы впервые входили в жюри Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни вместе с Александрой Пахмутовой, Юрием Силантьевым и Раймондом Паулсом. Данный от природы абсолютный слух и врожденная интуиция открывать молодые таланты позволили в весенней Риге композитору безошибочно "подарить" стране еще двух будущих звезд эстрадного вокала: Розу Рымбаеву из Казахстана и рижанку Айю Кукуле.

Те, кто были близко знакомы с композитором, признают, что, прежде всего, это - боец, который "умел держать удар и отстаивать свою точку зрения". Видимо этим объясняется их долгая дружба с Фиделем и Раулем Кастро, Эрнесто Че Геварой. И когда несколько лет назад журналисты поинтересовались у земляка, как чувствует он себя в свои годы, Игорь Михайлович искренне ответил: "Мне всегда будет 28!". Таким он и запомнился всем ценителям его таланта в Союзном государстве.