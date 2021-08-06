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06.08.2021 20:11
Рубрика: Экономика

В России рухнули цены на картофель, огурцы и помидоры

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Годовая инфляция в июле замедлилась до 6,46%, снизившись на 0,04% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в Росстате.

Потребительские цены в июле выросли на 0,31% по сравнению с июнем, однако продовольственные товары упали в цене на 0,5%. Непродовольственные товары подорожали на 0,77%, а услуги - на 0,88%.

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Заметнее всего подешевел картофель - цена упала в среднем на 20,3%. Огурцы стали дешевле на 19,5%, помидоры - на 17,9%, стоимость свеклы снизилась на 16,6%, лука - на 8,1%.

Белокочанная капуста за месяц подорожала на 10,8%, вырос в цене сахар - на 0,5%, чуть меньше увеличился ценник на подсолнечное масло - 0,4%. Куриные яйца в июле стали дешевле на 2,2%.

На 2,1% подорожали живая и охлажденная рыба, около 1,4-1,8% набрали икра лососевых рыб, говяжья печень и майонез. В пределах 1-1,3% выросли цены на куриные окорочка, продукцию из рыбы, мороженое, гречку, печенье, мясные консервы для детского питания и некоторые другие продукты.

По оценкам Минсельхоза, цены на овощи из так называемого борщевого набора постепенно снижаются по всей стране. В ведомстве объясняют это сезонностью, а также успешными переговорами с торговыми сетями. "Российская газета" выяснила, удастся ли сохранить эту тенденцию.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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