В топ самых продаваемых кроссоверов июля ворвался "китаец"

Во главе рейтинга самых продаваемых кроссоверов в России лидер не сменился: это Hyundai Creta, которую купили 5246 россиян, что на 1876 автомобилей меньше, чем в июле 2020 года, и на 2069 авто меньше, чем в июне.

Второе место у Lada Niva Legend и Niva Travel, которые на двоих нашли 4555 клиентов (продано на 1019 экз. больше, чем в прошлом году). "Бронзовым" призёром рейтинга стал Renault Duster: 3408 кроссоверов (+ 492 экз.).

Продолжает неплохо продаваться Toyota RAV4, хотя от месяца к месяцу заметно, что ажиотаж прошёл или был "потушен" регулярным обновлением ценников: 2797 авто (- 514 экз.).

На пятой строчке топа - Volkswagen Tiguan, выбранный 2302 раза (- 1034 экз.). С заметным отставанием за "немцем" следует Kia Sportage: 1900 машин (- 1850 экз.).

Потихоньку россияне присматриваются к Seltos, и в качестве нового автомобиля его выбрали 1817 человек (+ 1262 экз.).

На восьмом месте - Nissan Qashqai, нашедший 1547 новых владельцев (- 610 экз.). Чуть хуже продаётся Skoda Karoq: 1483 авто (- 1032 экз.). Ставит точку в топ-10 Mitsubishi Outlander: 1403 клиента выбрали старожила сегмента SUV (+ 256 экз.).

Несмотря на то, что Geely Coolray не вошёл в десятку, он всё-таки имеет право быть отмеченным в этой публикации: "китаец" попал в топ-25 самых продаваемых моделей с результатом 1387 единиц (+ 925 экз.).