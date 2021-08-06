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Задержан иммигрант, избивший актера из "Интернов" Ивана Рыжикова

Новости
    06.08.2021, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Полиция Москвы задержала мужчину, который жестоко избил российского актера кино и ТВ Ивана Рыжикова на Волгоградском проспекте столицы 3 августа. В результате чего артисту понадобилась помощь специалистов.

Фото: kino-teatr.ru
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером

"Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, злоумышленник оказался иностранцем - курьером из Киргизии.

В настоящее время его отпустили под обязательство о явке.

Ранее, напомним, в Сети появилось видео избиения актера доставщиком пиццы.

Рыжиков родился в 1974-м в Сургуте. Снимается с 90-х: "Страна глухих", "Мама не горюй 2", "Интерны", "Мент в законе", "Хорошие руки", множество других.

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