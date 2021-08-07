Amazon разыграет 1,6 миллиона долларов между привившимися сотрудниками

Сотрудники компании Amazon, которые поставили прививку от коронавируса, могут выиграть полмиллиона долларов и другие ценные призы, сообщает "Bloomberg" со ссылкой на письмо руководства крупнейшего онлайн-ритейлера.

Отмечается, что в компании не собираются вводить обязательную вакцинацию, поскольку такие меры могут привести к недовольству персонала и увольнениям, а призовую акцию Max Your Vax решили запустить, чтобы побудить как можно больше сотрудников поставить прививки. Всего в Amazon работают около 1,3 миллиона человек.

Между привившимися сотрудниками разыграют денежные призы - два по полмиллиона долларов и шесть - по сто тысяч, а также пять автомобилей и пять путевок на курорт.

С 9 августа в Amazon усиливают меры безопасности на фоне распространения в США штамма коронавируса "дельта". Все сотрудники, вне зависимости от того, имеют они антитела или нет, должны будут носить маски.

В конце июля основатель Amazon Джефф Безос лишился звания самого богатого человека в мире. За сутки он потерял 14 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций компании - после публикации финансовой отчетности бумаги снизились сразу на 7%.