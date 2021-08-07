Берлин простился с аэропортом Тегель ужином под открытым небом

Берлин возвращается с праздником в место истории и будущего. Вечернее мероприятие с участием трех тысяч берлинцев прошло на заброшенной взлетно-посадочной полосе берлинской иконы - аэропорта Тегель, прежде, чем он превратится в "Городскую технологическую республику", сообщает портал berlin.de.

Берлинцы и их гости были приглашены в этот вечер отпраздновать разнообразие города. Первоначально планировалось, что "Берлинский ужин свободы" будет рассчитан на 2 тысячи гостей. Однако затем администрация разрешила выдать еще тысячу пригласительных билетов.

Прием начался в 18:00 и продлился до 22:00. Гости радовались музыкальному сопровождению и шоу-программе. За культурную составляющую отвечали артисты Берлина и пригородов, работающие в самых разных жанрах. Мероприятие прошло с учетом строгих мер против коронавируса. Участники должны быть либо дважды вакцинированы, либо выздороветь от коронавируса, либо иметь отрицательный тест.

"Мы хотим поблагодарить вас и показать, что настоящий Берлин вернулся! Даже если мы по-прежнему соблюдаем карантинные правила и предосторожности, мы можем снова организовывать подобные мероприятия под открытым небом для берлинцев и гостей города. Я в предвкушении хорошего вечера", - заявил правящий бургомистр Михаэль Мюллер.

Закуски для фуршета подавались бесплатно. Можно было также принести свои продукты, а напитки приобрести на месте. Ужин стал последним публичным мероприятием в аэропорту Тегель до того, как он будет реконструирован. Нынешний терминал аэропорта преобразуют в университетский кампус, а рядом расположится новый квартал, который планируется назвать в честь Курта Шумахера.

Wir machen uns bereit! 😍 Heute feiern wir mit Berlin auf dem ehemaligen Flughafen #Tegel ein besonderes Event. Zum Berlin Freedom Dinner auf der Startbahn #TXL erwarten wir 3.000 Gäste! Wir freuen uns sehr! #berlinlovesyou pic.twitter.com/6aCNeykjk7 — Messe Berlin (@MesseBerlin) August 7, 2021