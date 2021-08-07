Цены на кофе могут рекордно вырасти

К угрозам урожая кофе в Бразилии добавились экстремальные морозы, которые грозят серьезным повышением цен, в том числе для розничных потребителей, передает Reuters.

Ранее биржевые цены на сорт арабика уже обновили семилетний максимум. В США и Бразилии - странах, где потребляется больше всего кофе, средняя цена в розничных магазинах еще в апреле добралась до самого высокого за шесть лет уровня.

Если до этого угрозу урожаю представляла небывалая засуха в Бразилии, то в июле на эту страну обрушились морозы. Это грозит уже потерей урожая в перспективе - кофейные плантации очень чувствительны к заморозкам, для восстановления в случае гибели потребуется несколько лет. Сказываются на ценах и другие факторы, в частности, из-за пандемии возросли расходы на доставку.

После июльских заморозков отраслевая ассоциация Abic призвала скорректировать цены для сохранения стабильности. Согласно оценкам ассоциации, с декабря 2020 года до конца июля 2021 года необжаренные кофейные зерна подорожали на 80%. Однако многие поставщики, включая лидеров рынка, уже объявили о грядущем повышении цен.