Новости

Эмидемиолог: Женщины чаще страдают постковидным синдромом 03:23
Половина жителей США полностью привилась от коронавируса 03:05
Легкоатлетки из Кении завоевали золото и серебро ОИ-2020 в марафоне 02:42
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса 02:02
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России 01:35
Spiegel: Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений 01:35
Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на выборах в РФ 00:39
Число ландшафтных пожаров в Греции достигло 154 00:14
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала волейбольного турнира ОИ-2020 00:05
Умер разработчик термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев 06.08.2021
Источник: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшее время 06.08.2021
Путин рассказал о мерах по сдерживанию цен 06.08.2021
Около 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 06.08.2021
Путин: Россия будет возрождать свою микроэлектронику 06.08.2021
Путин прокомментировал возможность проведения Олимпиады в России 06.08.2021
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС 06.08.2021
Путин рассказал о программе развития малой авиации 06.08.2021
Матыцин: Российские спортсмены проявляют героизм на Олимпиаде 06.08.2021
Путин рассказал, что ему понравился башкирский мед 06.08.2021
Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов на курорты Египта 06.08.2021
Таксисты-мигранты задержаны за нападение на жителей Ленинградской области 06.08.2021
Карпин: Фернандес не отказывался играть за сборную России 06.08.2021
Путин назвал рабочий класс в России политической силой 06.08.2021
Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега подсудимых 06.08.2021
В России рухнули цены на картофель, огурцы и помидоры 06.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
07.08.2021 03:23
Рубрика: Общество

Эмидемиолог: Женщины чаще страдают постковидным синдромом

Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Фото: РИА Новости
Врач рассказала, как долго может сохраняться "постковидный синдром"

По ее словам, факторами риска развития постковидного синдрома кроме женского пола являются также пожилой возраст, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни, пишет РИА Новости. Эпидемиолог добавила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 обычно жалуются на различные комбинации симптомов. Среди них, в частности, затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль. Кроме того, у некоторых наблюдается учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России
Источник: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшее время
Минздрав: Коллективный иммунитет к COVID возможен через несколько месяцев
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения