Эмидемиолог: Женщины чаще страдают постковидным синдромом

Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, факторами риска развития постковидного синдрома кроме женского пола являются также пожилой возраст, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни, пишет РИА Новости. Эпидемиолог добавила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 обычно жалуются на различные комбинации симптомов. Среди них, в частности, затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль. Кроме того, у некоторых наблюдается учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.