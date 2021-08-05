Названы самые частые проявления постковидного синдрома

Самыми частыми проявлениями постковидного синдрома являются усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, обычно переболевшие COVID-19 жалуются на различные комбинации симптомов. Среди них, в частности, затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль.

Кроме того, у некоторых наблюдается учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.

Ранее заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

В свою очередь врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов отмечал, что у большинства пациентов постковидный синдром длится от четырех до 12 недель. При этом у четверти переболевших - от 12 недель и до бесконечности.

По словам медика, список симптомов постковидного синдрома включает в себя от 20 до 60 проявлений. Основными он назвал слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, а также расстройство терморегуляции.