Новости

Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя 10:20
Российский экзоскелет выходит на американский рынок 10:18
В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека 10:17
Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии 10:11
Названы самые частые проявления постковидного синдрома 10:08
МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году 10:08
Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров 10:01
В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных 10:00
В Литве введут "паспорта возможностей" 09:58
В Финляндии чипируют всех кошек 09:55
МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния 09:46
Годовая инфляция в России снизилась до 6,45% 09:44
Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:32
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна 09:21
Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России 09:15
Скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук 09:11
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары 09:08
В Воронеже арестован организатор банды миллионеров 08:38
Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России 08:32
В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени 08:24
Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов 08:21
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой 07:58
Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 10:08
Рубрика: Общество

Названы самые частые проявления постковидного синдрома

Текст: Василий Кошкин

Самыми частыми проявлениями постковидного синдрома являются усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме

По ее словам, обычно переболевшие COVID-19 жалуются на различные комбинации симптомов. Среди них, в частности, затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль.

Кроме того, у некоторых наблюдается учащенное сердцебиение, диарея, нарушения сна, панические атаки, головокружения, изменения настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.

Ранее заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Фото: ТАСС
Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно

В свою очередь врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов отмечал, что у большинства пациентов постковидный синдром длится от четырех до 12 недель. При этом у четверти переболевших - от 12 недель и до бесконечности.

По словам медика, список симптомов постковидного синдрома включает в себя от 20 до 60 проявлений. Основными он назвал слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, а также расстройство терморегуляции.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения