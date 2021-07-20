Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома

Постковидный синдром может длиться бесконечно. Об этом Ura.ru заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, ранее медики считали подобное последствие перенесенного COVID-19 лишь единичными случаями.

"Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от четырех до 12 недель, а у остальных - от 12 недель и до бесконечности", - пояснил врач.

Водовозов добавил, что список симптомов постковидного синдрома включает в себя от 20 до 60 проявлений. Основными он назвал слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, а также расстройство терморегуляции.

По словам медика, пока нет ответа на вопрос, почему возникает постковидный синдром. В качестве реабилитации эксперты советуют наращивать физические нагрузки, например, заниматься ходьбой.

Ранее ученые выяснили, что негативные последствия отмечаются у зараженных коронавирусом в среднем в течение двух-трех месяцев. Так, у пациентов через 9-15 дней после начала заболевания наблюдалась преходящая брадикардия - замедление частоты сердечных сокращений. Также в течение длительного времени отмечались усталость, потеря обоняния и вкуса, затруднения дыхания, слабость в мышцах, депрессия.