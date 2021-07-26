Иммунолог: 30-40% пациентов не смогут полностью оправиться от COVID-19

Часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогу полностью оправиться от болезни. Об этом РБК заявил заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов.

"После болезни есть "постковидный синдром" в течение трех месяцев, а потом возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, когда дефект может сохраняться и год, два, три, четыре", - пояснил врач.

По его словам, что 30-40% из тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, уже не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что у большинства пациентов постковидный синдром длится от четырех до 12 недель. При этом у четверти переболевших - от 12 недель и до бесконечности.

По словам медика, список симптомов постковидного синдрома включает в себя от 20 до 60 проявлений. Основными он назвал слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, а также расстройство терморегуляции.