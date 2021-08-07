Как выбраться на автомобиле из грязи и песка без помощи техники

Размытые грунтовые дороги, мокрый после ливня песок, грязевая колея или глубокий и рыхлый снег - на таких покрытиях даже подготовленный автомобиль может намертво завязнуть, сев на "брюхо". Как выбраться из грязевого плена, не имея на борту спецсредств? "РГ" предлагает несколько вариантов решения проблемы.

Если машина плотно засела в песке или грязи, то выбраться может помочь известный многим профессиональным водителям способ. За неимением досок, камней или веток для увеличения сцепления шин с дорогой могут помочь обычные автомобильные коврики. Вам нужно будет лишь подложить их под ведущие колеса, и автомобиль в ряде случаев обретет необходимую точку опоры и проедет сложный участок.

Не менее эффективным способом является стравливание воздуха во всех или как минимум в ведущих колесах. Уменьшив давление в покрышках до 1 - 1,3 бар, вы заметно увеличите тем самым пятно контакта с дорогой, удельное давление на грунт, напротив, уменьшится, и колеса будут не так сильно проваливаться. На полуспущенных шинах можно преодолеть проблемный грязевой участок, взобраться на ледяной или песчаный склон или, скажем, выехать из нерасчищенного от снега двора. Разумеется, для такой манипуляции вам понадобится компрессор с манометром.

Еще один рабочий вариант "спасения" автомобиля из грязевой ловушки - это применение одного, а лучше - пары домкратов. Все что нужно сделать, - это приподнять кузов со стороны ведущих колес и подложить на землю камни, доски или другие твердые предметы. Конечно же, домкрат при этом нужно устанавливать на твердую поверхность - как вариант, доску или камень.

Бывалые профессиональные водители используют также следующий оригинальный способ выезда из грязи. При помощи толстой веревки или кусков буксировочного троса и досок мастерится некое подобие гусениц. А именно - веревкой, пропущенной сквозь колесный диск со стороны протектора привязывается доска длиной примерно полметра. Этот деревянный грунтозацеп должен устанавливаться перпендикулярно движению. При этом один конец доски должен был максимально коротким и не упираться в колесную арку. Привязав таким образом деревянные зацепы к ведущим колесам, начинаем медленное и плавное движение, и машина, опираясь на доски, выезжает из песка или грязи.

Еще один оригинальный вариант вытаскивания автомобиля из грязи или песка без помощи техники популярен в арабских странах. Вам понадобится достаточно длинный буксировочный трос или просто крепкая веревка. Один конец буксира нужно закрепить на дереве, если таковое растет поблизости, другой - прикрепить к спице или отверстию колесного диска и намотать часть троса на ведущее колесо. При плавной подаче газа веревка или трос начнут наматываться на колесо, и машина стронется с места.

Впрочем, часто случается, что никаких деревьев или столбов рядом с тем местом, где вы застряли, не обнаруживается. В этом случае в нескольких метрах от застрявшего автомобиля нужно будет закопать в яме мешок с землей, предварительно привязав к этому "якорю" длинный трос. Точкой опоры может быть также крепко вбитое в землю бревно или железный лом. Во всех случаях - действуем по алгоритму с освобождения застрявшего автомобиля с помощью намотанного на ведущее колесо троса.

Добавим к вышесказанному, что для успеха в вызволении машины из рыхлых грунтов вам точно понадобится насос, домкрат, лопата, веревка, трос и топорик. Соответственно, весь этот инструментарий рекомендовано возить с собой, когда вы собираетесь ездить по размытому дождями проселку.