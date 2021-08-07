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Рубрика: В мире

Марсоход Perseverance не смог с первой попытки собрать образцы грунта

Тень марсохода и отверстие, которое Perseverance пробурил в скале для сбора образцов. Фото: NASA/JPL-Caltech/AFP Тень марсохода и отверстие, которое Perseverance пробурил в скале для сбора образцов. Фото: NASA/JPL-Caltech/AFP
Тень марсохода и отверстие, которое Perseverance пробурил в скале для сбора образцов. Фото: NASA/JPL-Caltech/AFP

Американскому планетоходу Perseverance не удалось с первой попытки собрать образцы породы и грунта на Марсе. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фото: NASA / JPL-Caltech / LANL
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Специалисты предполагают, что неудача стала скорее следствием непредвиденного сдвига породы при бурении, нежели технического сбоя в работе бортовой аппаратуры, пишет ТАСС. Отмечается, что в ближайшие несколько дней команда будет изучать данные, переданные марсоходом на Землю, и проводить дополнительную диагностику.

Ранее в НАСА сообщали, что забор грунта на Марсе планируется осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. Специалисты хотят проверить одну из гипотез, согласно которой, озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а высыхало и снова образовывалось. Главной же целью является поиск следов жизни на Марсе.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса, а затем они будут подобраны и доставлены на Землю. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

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