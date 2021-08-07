Марсоход Perseverance не смог с первой попытки собрать образцы грунта

Американскому планетоходу Perseverance не удалось с первой попытки собрать образцы породы и грунта на Марсе. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Специалисты предполагают, что неудача стала скорее следствием непредвиденного сдвига породы при бурении, нежели технического сбоя в работе бортовой аппаратуры, пишет ТАСС. Отмечается, что в ближайшие несколько дней команда будет изучать данные, переданные марсоходом на Землю, и проводить дополнительную диагностику.

Ранее в НАСА сообщали, что забор грунта на Марсе планируется осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. Специалисты хотят проверить одну из гипотез, согласно которой, озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а высыхало и снова образовывалось. Главной же целью является поиск следов жизни на Марсе.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса, а затем они будут подобраны и доставлены на Землю. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.