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07.08.2021 16:48
Рубрика: Общество

Минздрав призвал пройти полный курс вакцинации

Текст: Евгения Думанская

Обязательно пройти полный курс вакцинации, поскольку иммунитет формируется после его завершения, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он пояснил, что иммунитет формируется, в зависимости от типа вакцины, к концу второй или третьей недели после завершения вакцинации. Как напомнил Мурашко, препарат "Спутник V" разрешен к использованию для беременных после 22 недель, а однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" подойдет для ревакцинации.

Министр добавил, что штамм коронавируса "дельта" приводит к более быстрому развитию тяжелых форм заболевания.

"Сокращается время развития тяжелых форм заболевания, часто видим, что уже на пятые сутки формируются тяжелые осложнения", - приводит заявление Мурашко "Интерфакс".

В России вакцинация проводится с середины января 2021 года. Сейчас привились уже порядка 38,9 миллиона человек. Поставить прививку можно в любом регионе бесплатно.

Ранее в Минздраве рассказали, что доля тех, кто не приходит за второй прививкой, незначительна. Также в ведомстве сообщили, что во всех регионах России есть запасы вакцины.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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