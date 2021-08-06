Минздрав: Запас вакцин от коронавируса есть во всех регионах России

Во всех регионах есть запас вакцин от коронавируса, рассказал замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. По его словам, темпы вакцинации во всех субъектах разные, правительство каждую неделю мониторит ситуацию, в том числе, и по части достаточности препаратов. Сейчас запас вакцины есть во всех регионах.

"У нас последний выпуск в гражданский оборот, это было буквально несколько дней назад, - несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы", - цитирует Фисенко ТАСС.

Замглавы Минздрава добавил, что на вторую прививку не приходят совсем немного россиян - "в пределах погрешности", однако он призвал граждан все же проходить полный курс вакцинации.

Также Фисенко рассказал, что увеличение производства вакцины "КовиВак" может занять несколько месяцев - аналогичная ситуация складывалась и с другими препаратами, которые появились раньше.

"Мы как можно быстрее пытаемся пройти цепочку разработки, клинических исследований, регистрации, а потом масштабирования, но у каждого процесса это занимает определенное время", - передает заявление замминистра "Интерфакс".

"КовиВак" является цельновирионной вакциной - она содержит цельный, но мертвый Sars-Cov-2. Этот препарат начали применять для массовой вакцинации в конце мая, и на него возник повышенный спрос. В результате образовался дефицит - в гражданский оборот пока было выпущено около миллиона доз, а желающих получить эту вакцину оказалось больше.