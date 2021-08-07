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07.08.2021 14:41
Рубрика: Общество

Мурашко назвал третью волну коронавируса более агрессивной

Текст: Матвей Линник
Третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутаций штамма. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", - сказал он (цитата по ТАСС).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Вирусолог заявил о сложности лечения пациентов с "дельта"-штаммом

По его словам, "дельта"-штамм более контагиозен и быстро перетекает в тяжелую форму. Для того, чтобы предотвратить развитие осложнений, министр рекомендовал обращаться к врачу в первые сутки недомогания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "дельта"-штамм имеет свои особенности: его сразу очень много в клетке. Для сравнения - если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то те, у кого "дельта"-штамм, передают вирус шестерым. При этом инкубационный период сократился.

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