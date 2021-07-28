Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса

Инкубационный период "дельта"-штамма COVID-19 несколько сократился по сравнению с исходным вирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время эфира "Разберемся в вакцинах вместе".

"У него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке. Сразу очень много, он быстрее заражает, и от этого несколько сократился инкубационный период, но мы все равно считаем максимальный - 14 дней", - пояснила она.

По словам главы Роспотребнадзора, в последние полгода коронавирус мутирует быстрее. "Он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова отмечала, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволит соблюдение санитарных мер и вакцинация.

При этом, по словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.