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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Общество
28.07.2021 18:23
Текст: Василий Кошкин

Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса

Инкубационный период "дельта"-штамма COVID-19 несколько сократился по сравнению с исходным вирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время эфира "Разберемся в вакцинах вместе".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"У него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке. Сразу очень много, он быстрее заражает, и от этого несколько сократился инкубационный период, но мы все равно считаем максимальный - 14 дней", - пояснила она.

По словам главы Роспотребнадзора, в последние полгода коронавирус мутирует быстрее. "Он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова отмечала, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволит соблюдение санитарных мер и вакцинация.

При этом, по словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

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