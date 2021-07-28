Попова: Коронавирус стал мутировать быстрее

Как отметила Попова, пока прошло не так много времени, чтобы полностью изучить COVID-19, поскольку это новый вирус.

"Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - говорит глава Роспотребнадзора.

У Всемирной организации здравоохранения наибольшее беспокойство сейчас вызывает штамм "дельта", который еще называют индийским. Он распространился уже по более чем 130 странам, и, по прогнозам, вскоре станет доминирующим, вытеснив все остальные. Ранее эксперт предположила, что именно вариант "дельта" станет основой для дальнейших мутаций коронавируса.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, на минувшей неделе в мире повысилась заболеваемость COVID-19 и резко возросла смертность.