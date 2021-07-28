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28.07.2021 18:09
Рубрика: Общество

Попова: Коронавирус стал мутировать быстрее

Текст: Евгения Думанская
В последние полгода коронавирус стал более изменчивым, он мутирует быстрее. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках эфира "Разберемся в вакцинах вместе".
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса

Как отметила Попова, пока прошло не так много времени, чтобы полностью изучить COVID-19, поскольку это новый вирус.

"Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - говорит глава Роспотребнадзора.

У Всемирной организации здравоохранения наибольшее беспокойство сейчас вызывает штамм "дельта", который еще называют индийским. Он распространился уже по более чем 130 странам, и, по прогнозам, вскоре станет доминирующим, вытеснив все остальные. Ранее эксперт предположила, что именно вариант "дельта" станет основой для дальнейших мутаций коронавируса.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, на минувшей неделе в мире повысилась заболеваемость COVID-19 и резко возросла смертность.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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