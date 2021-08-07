Пять плюсов и пять минусов кроссовера Hyundai Santa Fe

Рестайлинг кроссовера Hyundai Santa Fe вышел таким масштабным, что впору говорить о смене поколений. Радикально пересмотрев внешность, компоновку и оснащение салона и наполнение агрегатной связки своего большого cемейного SUV, разработчики обеспечили модели новые конкурентные преимущества. Однако, как и в случае со многими другими новинками массового сегмента, улучшения соседствуют с некоторыми недостатками. "РГ" выделила пять сильных и слабых сторон нового корейского кроссовера.

Плюсы

1. Эффективная светодиодная оптика с элементами линзованного или прожекторного типа добавила модели лоска и сделала более комфортной езду в темное время суток. Вертикальные светодиодные росчерки отвечают в том числе и за индикацию поворотов - модно и наглядно.

Новые панели дверей полностью прикрывают пороги и снабжены мощнейшими уплотнителями, так что при высадке и посадке одежду не испачкаешь. Багажник широк и глубок. В ходе модернизации модели он прибавил внушительные 50 литров (до 625 л). Поскольку секции разрезного дивана смещаются продольно в большом диапазоне, в результате варьируется пространство в салоне и багажном отделении.

Плюс к тому, под фальшполом имеются вместительные вещевые боксы, и там можно хранить в том числе и вещевую полку. Отлично и то, что спинку разрезного дивана можно сложить не только из салона, но и со стороны багажного отделения (кнопками на его правой боковине). В старших комплектациях предлагается сервопривод пятой двери.

Фото: Пресс-служба Hyundai

2. Новые передние сиденья особенно хороши в старших комплектациях, где в оснащение входят подогрев и вентиляция, память электрорегулировок, с помощью электропривода можно настроить в том числе поясничный подпор и длину подушки. При этом результат настроек выводится на короткое время на центральный тачскрин (на 8 или 10,25 дюймов). Средний ряд регулируется продольно, а за доплату (в пакете опций) предлагается пара сидений третьего ряда.

В боковину спинки переднего пассажирского кресла встроены клавиши электрорегулировки, так что это сиденье можно настраивать в том числе и с заднего ряда. Переход на кнопочное управление автоматизированной трансмиссией высвободил место на центральном тоннеле, где организованы большая ниша с двумя слотами USB, шайба выбора режимов движения и вертикальная площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Новая виртуальная "приборка" со шкалами в ретро-стиле отлично читается. Кроме того, при включении поворотника на табло выводится картинка с камеры бокового обзора, дублирующая изображение в соответствующем внешнем зеркале.

Фото: Пресс-служба Hyundai

3. Подвеска "корейца" радикально перенастроена, и это позитивным образом сказалось на управляемости. Инженерам удалось сделать шасси чуть менее жестким, однако управляемость и курсовая устойчивость при этом были улучшены. Крены в поворотах, как и прежде, невелики.

Ходовая справляется с не самыми большими неровностями и позволяет двигаться по пересеченной местности на высокой скорости. Более благородным дорожным повадкам поспособствовала также и серьезно улучшенная шумоизоляция. Система выбора режимов движения настраивает систему стабилизации и трансмиссию на движение по различным типам покрытия, а также предлагает выбор между экономичными и спортивными настройками и адаптивный, универсальный режим Smart.

Фото: Пресс-служба Hyundai

4. Старший 3,5-литровый 249-сильный бензиновый V6, спаренный с 8-диапазонным "автоматом", радует приемистостью. Дизельная 2,2-литровая 199-сильная версия - тяговитостью и экономичностью (порядка 7 л/100 км в трассовом режиме), при этом внушительный крутящий момент (440 Нм) делает ее привлекательной при езде по пересеченной местности и в зимнее время.

С дизелем спарен скорострельный 8-ступенчатый преселективный "робот" с "мокрыми" сцеплениями и масляным аккумулятором, обеспечивающим эффективную смазку и охлаждение трансмиссии.

Младший 2,5-литровый бензиновый мотор выдает 180 л.с., сочетается с классическим 6-диапазонным гидромеханическим "автоматом", обеспечивает пристойный разгон до "сотни" за 10,3 с и оптимален по соотношению цена-качество. И, разумеется, все Santa Fe для России имеют подключаемый полный привод, который облегчает эксплуатацию на скользких и рыхлых поверхностях.

Фото: Пресс-служба Hyundai

5. Модернизированный Santa Fe делает привлекательным более совершенная электроника, доступная в виде опции для машин большинства комплектаций. В частности, вы можете запарковать автомобиль дистанционно, нажимая на соответствующие клавиши брелока-транспондера. Обширный зимний пакет включает подогрев руля, лобового и заднего стекол, всех сидений и внешних зеркал.

Фото: Пресс-служба Hyundai

В старших комплектациях предлагаются информативный проекционный дисплей. Ваши личные гаджеты теперь можно подключить к мультимедиа по Android Auto и Apple CarPlay без провода (только для мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем). Голос водителя транслируется на задний ряд через динамики аудиосистемы, за доплату доступна премиум-акустика Harman/Kardon.

Что еще важнее, электронные поводыри автоматически остановят автомобиль, если заприметят пешехода, автомобиль или другое препятствие, когда вы начнете сдавать назад. Система фронтального автоматического торможения остановит машину, если водитель встречного автомобиля рванет вам наперерез. И, конечно, здесь имеется полезная система контроля слепых зон, система удержания в полосе, не дающая выехать за разметку без включения поворотника и адаптивный круиз, без запинок поддерживающий заданную дистанцию и скорость.

Минусы

Фото: Пресс-служба Hyundai

1. Одним из итогов фейслифтинга стало сокращение дорожного просвета со 185 до 176 мм. По факту же под защитой картера двигателя - лишь 165 мм. С учетом того, что у крупного SUV сохранилась внушительная колесная база 2765 мм и большие колесные свесы, геометрическая проходимость не идеальна.

На пересеченной местности нужно следить за тем, чтобы не повредить бамперы и пороги. Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что запаска размещена под задним свесом и работает на "пересеченке" как якорь. Наконец, ходы подвесок не велики, а асфальтовая ориентация при настройке шасси остро ощущается. Впрочем, Santa Fe и не позиционируется как "гряземес", а для выездов на дачу внедорожного потенциала хватает.

Фото: Пресс-служба Hyundai

2. К минусам можно отнести также низкое расположение фар, что провоцирует их быстрое загрязнение и незащищенность от "обстрела" щебенкой, вылетающей из-под колес соседних автомобилей.

Слишком крупные ячейки решетки радиатора также не очень хорошо защищают радиатор от летящих камней. Кроме того, при рестайлинге почему-то убрали функцию поворота ближнего света фар, помогавшую при движении по ночной трассе. Не появились также и омыватели фар. Ну низкое расположение сигналов поворота в заднем бампере - не лучший вариант. Элементы быстро пачкаются, и их не видно водителям близко стоящих машин.

Фото: Пресс-служба Hyundai

3. Дизайн интерьера - на любителя. Даже топовый вариант центрального тачскрина, позаимствованный у нового Tucson, для Santa Fe непропорционален (с учетом внушительных габаритов кроссовера), проще говоря, маловат.

Рулевое колесо простовато. Центральная консоль перегружена кнопками и тумблерами. Чувствуется также диспропорция в оформлении и оснащении первого и второго, не говоря уже об опциональном третьем ряде. На самой галерке с комфортом разместятся лишь дети и подростки. Багажное отделение Santa Fe широкое, длинное, но не высокое (под шторкой - порядка 40 см), и его ширину ограничивают выступы колесных арок.

Фото: Пресс-служба Hyundai

4. Начальный 2,5-литровый 180-сильный бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива слабоват для столь крупной и относительно тяжелой машины. При этом, если этот мотор "крутить" для достижения приемлемой динамики, то расход бензина возрастет как минимум до 15 л/100 км в смешанном цикле.

Топовый 249-сильный бензиновый двигатель также не назовешь "малоежкой", особенно если не стесняться нажимать на газ. Сжечь те же 15 л на "сотню" - в порядке вещей. Дизель хорош и по тяговитости, и по расходу, однако роботизированную коробку с двумя сцеплениями наши покупатели не жалуют - боятся технических проблем. И это не смотря на то, что в ходе модернизации корейцы переписал "роботу" софт.

Фото: Пресс-служба Hyundai

5. Подвеска после перекалибровки не очень любит сильно разбитые дороги, особенно с учетом того, что максимальный диаметр колес увеличился с 19 до 20 дюймов, и плавность хода соответственно снизилась.

Перед "лежачими полицейскими" тоже приходится сбрасывать скорость до минимальной. На разбитых грунтовках ходовая за редким исключением не пробивается, но отрабатывает неровности звучно и тряско. При этом в салоне на ухабах вибрируют сиденья. Что касается электронных ассистентов, то можно придраться к реализации системы контроля слепых зон. Индикаторы в зеркальных элементах микроскопические, читай - ненаглядные, а звуковое предупреждение - негромкое. Система считывания дорожных знаков периодически ошибается.