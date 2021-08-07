Почему ездить с почти пустым баком можно, но не нужно

Считается, что регулярная езда при горящем индикаторе уровня бензина чревата серьезными последствиями для всей топливной системы автомобиля. Разберемся, так ли это на самом деле.

Среди водителей бытует мнение, что из-за топливного голодания электрический бензонасос может "хлебнуть" воздуха, и это "завоздушивание" топливной магистрали может привести к неисправности целого ряда элементов, в частности, моторчика бензонасоса, сетчатого фильтра в насосе, а также форсунок, топливной аппаратуры и даже силовой установки.

Ведь поскольку горючее начинает поступать к двигателю под меньшим давлением, топливная смесь становится обедненной. Соответственно, компрессия понижается, возникает детонация, повреждаются поршни и клапаны.

Тем не менее, вопреки расхожему мнению, в современных автомобилях вероятность сжечь топливный насос и тем более загубить мотор из-за почти полного отсутствия горючего в баке минимальна. Дело в том, что в конструктиве топливных баков современных машин предусмотрены многочисленные перегородки, которые препятствуют приливу или отливу горючего при резких маневрах и движении по уклону. Кроме того, сам насос находится в так называемом пластиковом стакане с горючим, который закрепленном на дне бака. В том числе поэтому любые "волнения" в баке на работу бензонасоса де-факто не влияют.

Более того, если даже горючее выкачается из бака практически полностью, с бензонасосом тоже ничего страшного в большинстве случаев не произойдет. Ведь как только давление в топливной системе упадет, контроллер просто прекратит питание электродвигателя, и бензонасос автоматически отключится. Соответственно, и двигатель заглохнет.

Тем не менее, для автомобилей двадцати- и тридцатилетней давности определенная опасность сжечь бензонасос при езде с почти пустым баком все же существует. Несмотря на простейшую защиту от "дурака" (как только насос перестанет создавать давление, двигатель глохнет) в старых автомобилях при езде с пустым баком быстрее забиваются топливные фильтры (поскольку насос начинает забирать мусор и ржавчину со дна бака, а этого "добра" там, как правило, немало). Понятно, что бензонасос в таких условиях начинает работать с повышенной нагрузкой, а из-за недостаточного количества горючего (оно, как известно, выступает в баке в роли охладителя бензонасоса) ему остро начинает недоставать этого самого охлаждения.

Как бы то ни было, ездить с почти пустым баком все же не рекомендуется, даже если ваш автомобиль современный. В противном случае с большой степенью вероятностью топливный фильтр быстро забьется различными осадками, скапливающимися на дне бака. Соответственно, не исключено проникновение части этих загрязнителей в камеру сгорания двигателя.

Кроме того, из-за перепада температур на стенках почти пустого топливного бака активно образуется конденсат. Влага стекает на дно бака и, следовательно, оказывается рядом с топливным насосом. Повышенная концентрация воды в топливе соответственно приводит к проблемам с запуском мотора и провоцирует коррозию, если бак автомобиля металлический.

Подытоживая, отметим, что приговорить топливный насос современного автомобиля регулярная езда с горящим индикатором запаса топлива скорее всего не сможет. Однако, взяв езду "на сухую" в привычку, вы все же спровоцируете ряд долгосрочных технических проблем и как минимум усложняете процесс запуска мотора. Поэтому старайтесь заправляться, когда в баке осталось топлива как минимум треть или четверть его объема.