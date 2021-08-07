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Рубрика: Происшествия

Дым от якутских пожаров накрыл Красноярский край

Текст: Инесса Доценко

Почти в 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе и в краевой центр, пришел дым от лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"По данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах... Красноярского края", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Емельяново" в связи с задымлением отложил несколько рейсов по различным направлениям, в том числе и в Москву.

Напомним, вчера сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии дошел в 90 населенных пунктов Красноярского края.

Как добавляет агентство, в субботу краевое управление Роспотребнадзора организует в Красноярске мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров.

В Якутии действуют 93 пожара на площади 1143531 гектар. Самая тяжелая ситуация сложилась в западных районах республики.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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