Дым от якутских пожаров накрыл Красноярский край

Почти в 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе и в краевой центр, пришел дым от лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

"По данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах... Красноярского края", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Емельяново" в связи с задымлением отложил несколько рейсов по различным направлениям, в том числе и в Москву.

Напомним, вчера сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии дошел в 90 населенных пунктов Красноярского края.

Как добавляет агентство, в субботу краевое управление Роспотребнадзора организует в Красноярске мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров.

В Якутии действуют 93 пожара на площади 1143531 гектар. Самая тяжелая ситуация сложилась в западных районах республики.