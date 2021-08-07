Глава Якутии: Самая напряженная ситуация с пожарами будет сегодня-завтра

Власти Якутии прогнозируют на этих выходных особо напряженную ситуацию с лесными пожарами, заявил глава региона Айсен Николаев на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

- У нас сегодня-завтра реальная ситуация достаточно напряженная из-за сильных ветров. Соответственно - всем находиться на рабочих местах. И, конечно, принимать оперативные решения по тушению пожаров. Главная задача - не допустить огонь в населенный пункт, - сказал глава республики

Сейчас в девяти районах Якутии усилена противопожарная группировка​​​, наиболее тяжелая обстановка сложилась на западе республики.

- В связи с сильной ветровой нагрузкой ближайшие два дня в Заречной группе районов и центральной очень высока вероятность возникновения верховых пожаров, - отметил Николаев.

Он подчеркнул, что пожары рядом с населенными пунктами должны быть потушены в первые сутки, иначе после их будет значительно сложнее ликвидировать.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 93 пожара на площади 1143531 гектар.