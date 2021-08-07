Глава МЧС совершил облет подтопленных территорий Приамурья

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев и губернатор Амурской области Василий Орлов совершили облет подтопленных территорий Благовещенского района и Белогорска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Сейчас наибольшее беспокойство вызывают три населенных пункта - Норск, Белогорск и Иннокентьевка. Здесь усилена группировка сил. В настоящее время в области работают отряды из Камчатского, Сибирского, Центрального и Хабаровского спасательных центров, также в регион перебазировано три вертолета МЧС, - сказал Василий Орлов.

По словам начальника главного управления МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова, гидрологическая обстановка в регионе сложная, паводок проходит по реке Зея и ее притокам.

- Уровень воды в реке Томь уже достиг исторического максимума, ожидается превышение исторического максимума на реке Селемджа. Ежедневно прогнозы по уровням воды в реках и угрозе подтопления домов корректируются. На территории региона сконцентрирована достаточная группировка, привлечено более 700 человек, - рассказал начальник регионального главка МЧС.