Пожар из Мордовского заповедника перешел на территорию Сарова

Сегодня утром из-за резкого усиления южного ветра пожар из Мордовского заповедника частично распространился на территорию ЗАТО Саров в Нижегородской области. К тушению огня привлекли 4 военных самолета ИЛ-76.

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, огонь добрался до лесных кварталов вблизи производственных площадок. Пожар тушат из собственных скважин, в наличии имеются и пожарные резервуары.

По распоряжению директора ядерного центра Валентина Костюкова оперативные бригады обеспечены питанием, средствами индивидуальной защиты, на месте дежурят медики.

Как сообщает РИА Новости, в Темниковском районе, где находится заповедник, введен режим ЧС. Тушение пожара ведется на площади около 1500 гектаров. За периметр ЗАТО Саров огонь перекинулся на 2 километра. В борьбе со стихией участвуют аэромобильные группы МЧС нескольких регионов, сотрудники Росгвардии, вертолеты Ми-8, самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Напомним, причиной пожара в заповеднике, вспыхнувшего еще 3 августа, стал грозовой разряд, от которого загорелся валежник.