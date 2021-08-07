У пассажира за проезд в автобусе с карты списались 19,5 миллиона

В Новокузнецке несколько горожан столкнулись со списанием огромных сумм с транспортных карт после поездки в общественном транспорте. Они обратились в СМИ.

Одна из пассажирок рассказала, что после оплаты проезда с помощью транспортной карты с ее счета вместо обычных 11 рублей списалось более 3,1 миллиона. У другого пассажира стоимость поездки оказалась еще выше - с его карты списалось свыше 19,5 миллиона. Оба пассажира опубликовали скриншоты из приложения транспортной карты.

Как передает "City-n", Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка после этих инцидентов попросило горожан в течение суток не пользоваться транспортными картами. Как объяснили в ведомстве, списания произошли из-за сбоя при обновлении программного обеспечения. Сейчас специалисты устраняют неполадки.

Кстати, в Москве на этой неделе начали тестирование виртуальной карты "Тройка". Дептранс пригласил горожан принять участие в тестировании. Для этого потребуется Android-смартфон с модулем NFC.