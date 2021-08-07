Россияне подали почти две тысячи заявок на "арктический гектар"

Россияне за шесть дней подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара". Об этом РИА Новости рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области - 1006, в Архангельской области - 559, в ЯНАО - 243, в Карелии - 123 заявления", - уточнил он.

По словам Чекункова, большинство заявок подают граждане в возрасте от 26 до 50 лет. Около 13% заявлений оставили молодые люди до 25 лет, около 10% - люди старше 51 года.

Поправки в федеральное законодательство, дающие право жителям арктических регионов получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара, вступили в силу первого августа.

Первые полгода наделы в Арктике будут выдаваться в приоритетном порядке местным жителям. С первого февраля 2022 года их смогут получить все граждане, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.