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07.08.2021 18:04
Рубрика: Общество

Донская Хатынь: В Сальске похоронили 60 жертв немецкой оккупации

Текст: Николай Грищенко
В городе Сальске Ростовской области состоялась церемония перезахоронения останков 60 человек, убитых немецкими карателями и их пособниками. Согласно архивным документам в 1942 - 1943 годах здесь были замучены свыше 3 500 мужчин, женщин и детей.
Фото: Аркадий Будницкий Фото: Аркадий Будницкий
Фото: Аркадий Будницкий

Жертв геноцида мирного населения похоронили в братской могиле у проходной кирпичного завода, где стоит памятник "Жертвам фашизма".
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- Первая информация о "конвейере смерти", действовавшем на территории Сальска, появилась сразу после освобождения города в январе 1943 года. Для расследования преступлений немецких карателей была создана специальная комиссия, и в 1947 году, здесь, был установлен скромный деревянный памятник, - рассказал глава администрации Сальского района Владимир Березовский. - Однако масштабы трагедии удалось оценить только в прошлом году, когда в рамках проекта "Без срока давности" стали известны документы расследования военных преступлений. Благодаря им удалось найти места, где творились бесчеловечные преступления.

Полевые работы в Сальске начались в мае и не прекращались ни на один день. Даже когда воздух прогревался до + 50 градусов по Цельсию. Однако палящий зной оказался самым малым испытанием по сравнению с давлением на психику поисковиков.

- Я 25 лет занимаюсь полевыми раскопками, но еще не видел никогда такого количества убитых детей. Одно дело поднимать из земли погибших солдат, которые шли на смерть ради защиты Родины, а другое - детвору. Мы обнаружили женщину, которая одной рукой обнимала ребенка лет девяти, а другой - полуторагодовалого малыша. Многим из нас, которые живут в полевом лагере на месте раскопок, убитые здесь приходят во сне. Даже представить невозможно, что люди способны на такое зверство, - рассказал руководитель поискового движения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

В ходе раскопок удалось установить, что убитых в Сальске людей фашисты пытались сжигать в печах кирпичного завода, и потому глиняный карьер получил название Донская Хатынь.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области Дмитрий Шатов сообщил, что в ходе эксгумации идентифицированы останки 16 женщин и 19 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Данные экспертизы станут неоспоримым доказательством военных преступлений в международных инстанциях. Поисковые работы продолжаются и останки невинно погибших людей будут перенесены из расстрельных ям в братскую могилу.

Справка "РГ"

Массовым истреблением людей в Сальске занимались каратели подразделения Einsatzkommando-12. Командные должности в группе занимали немцы, а рядовыми палачами были предатели из бывших красноармейцев. В 70-е годы сотрудникам КГБ удалось установить и привлечь к ответственности двух палачей - Зайцева и Гвоздецкого. Их судили и приговорили к высшей мере наказания. Начальник оперативной группы D - оберфюрер СС Вальтер Биркамп страшась расплаты за совершенные преступления застрелился 15 мая 1945 года.

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