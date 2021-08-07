Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 Астрахани

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находящийся в Астрахани, назвал ситуацию с COVID-19 в регионе крайне-напряженной и обозначил план действий по изменению положения дел. По его словам, меры должны быть приняты течение ближайшей недели.

- На протяжении двух дней работала бригада (специалистов минздрава РФ - "РГ"). Мы видим, что ситуация с COVID-19 остается крайне-напряженной, задействовано более 2 тысяч медицинских коек, 80% пациентов - на амбулаторном лечении, - заявил Михаил Мурашко журналистам после посещения медучреждений региона и совещания в обладминистрации.

По словам министра, есть два пути выхода из сложившейся ситуации в регионе - сохранение ограничительных мероприятий и своевременное начало лечения заболевших.

- Пациенты должны получать лекарственную терапию в первые сутки даже при подозрении на инфицирование, - заявил Мурашко. - В августе крайне редко встречаются простудные заболевания другой этиологии, поэтому сегодня мы в первую очередь работаем с COVID- 19.

Глава минздрава также напомнил о необходимости вакцинации.

- Астраханская область великолепно движется по сравнению с другими регионами - провакцинировано более 27 процентов взрослого населения, но этих темпов недостаточно, чтобы остановить COVID.

Мурашко отметил, что особенное внимание должно быть к вакцинации людей старше 60 лет. По его словам, в поликлиниках должны быть списки возрастных пациентов, их следует активно приглашать на вакцинацию.

Как писала "РГ", ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Мурашко сообщил, что Астраханская область вошла в числе семи регионов, ситуация в которых по распространению коронавируса вызывает тревогу.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.