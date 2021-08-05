Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19

Ситуация в семи регионах РФ вызывает беспокойство по числу пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Краснодарский край", - отметил министр.

По его словам, в некоторые субъекты направлены бригады специалистов, которые должны оказать местным властям организационно-методическую и лечебную помощь.

Министр добавил, что в целом по стране ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. "Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область​​​", - подчеркнул глава Минздрава.

Согласно последним данным, вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.