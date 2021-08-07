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Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор назвал причины госпитализации детей в поезде Мурманск-Адлер

Причиной заболевания детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, стал норовирус второго типа, заявили в Роспотребнадзоре.

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"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, - передает "Интерфакс" комментария пресс-службы ведомства. - Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель - норовирус второго типа".

К концу субботы, 7 августа, число госпитализированных возросло до 56 человек.

Сейчас все заболевшие госпитализированы, начато эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

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