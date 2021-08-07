В Минздраве Кубани рассказали о состоянии 20 отравившихся детей

Состояние всех отравившихся детей в поезде Мурманск - Адлер медики оценивают как среднее и легкое. Об этом в субботу сообщили "РГ" в минздраве региона.

Там также добавили, что медики сейчас оказывают необходимую помощь пострадавшим. Как сообщалось ранее, около 20 несовершеннолетних поступило в больницы Апшеронска и Белореченска. Дети ехали в сопровождении взрослых на поезде Мурманск - Адлер, когда у них обнаружились симптомы отравления.

Всего в поезде было около 250 детей в составе двух организованных групп. 15 из них с признаками кишечной инфекции продолжили путь к месту назначения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.