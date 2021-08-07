В Минздраве Кубани рассказали о состоянии 20 отравившихся детей

Новости

Цены на кофе могут рекордно вырасти 18:15
В КПРФ предложили продлить рабочую неделю 18:11
Вышел трейлер военного фильма "Солнцепёк" о событиях в ЛНР 17:58
Новый "Отряд самоубийц" собрал 153 млн рублей за два дня 17:44
Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 17:43
Эксперты спрогнозировали, что будет с биткоином в августе 17:29
В Госдуме оценили инициативу КПРФ о продлении рабочей недели 17:27
Гол Малкома принес Бразилии золото Олимпийских игр в Токио 17:26
Возбуждено дело по пищевому отравлению детей в поезде Мурманск-Адлер 17:16
У второго сезона сериала "Великая" появились трейлер и дата премьеры 17:13
Путин поздравил прыгунью Ласицкене с победой на Олимпиаде 17:08
"Смеется и шутит": певица МакSим находится в ясном сознании 17:02
В 48 лет умер актер и постановщик трюков Джеки Чана Брэдли Аллан 16:56
Французские гандболисты стали победителями Олимпийских игр 16:48
Минздрав призвал пройти полный курс вакцинации 16:48
Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву 16:46
ОКР обратится в FIG по поводу судейства художественной гимнастики на Играх 16:40
Япония выиграла финальный матч по бейсболу у США на Олимпиаде 16:32
Американские легкоатлеты выиграли обе эстафеты 4 по 400 метров на Олимпиаде 16:31
Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей 16:19
Борец Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады 16:12
Врач объяснил, как один больной заразил коронавирусом 1 500 человек 16:00
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпийских играх 15:42
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 м 15:36
Сборная Швеции стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
07.08.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

В Минздраве Кубани рассказали о состоянии 20 отравившихся детей

Текст: Роман Кияшко

Состояние всех отравившихся детей в поезде Мурманск - Адлер медики оценивают как среднее и легкое. Об этом в субботу сообщили "РГ" в минздраве региона.

Под Воронежем подростки пострадали при взрыве самодельной петарды

Там также добавили, что медики сейчас оказывают необходимую помощь пострадавшим. Как сообщалось ранее, около 20 несовершеннолетних поступило в больницы Апшеронска и Белореченска. Дети ехали в сопровождении взрослых на поезде Мурманск - Адлер, когда у них обнаружились симптомы отравления.

Всего в поезде было около 250 детей в составе двух организованных групп. 15 из них с признаками кишечной инфекции продолжили путь к месту назначения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей
Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы