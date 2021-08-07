В последний год россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами - согласно опросу, 18% имели плохой опыт взаимодействия с ними, сообщается в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

Нелегальные кредиторы выдают займы не имея лицензии Банка России, или не входят в реестр регулятора.

В опросе приняли участие 5,1 тысячи человек от 18 до 60 лет из всех российских регионов. Как выяснилось, 18% респондентов имели отрицательный опыт взаимодействия с нелегальными кредиторами - по итогам опроса в прошлом году таких было 16%. Из тех, у кого не было личного опыта, 29% рассказали, что с такими кредиторами сталкивались их родственники или друзья.

Как отмечается в исследовании, имеющимся в распоряжении РИА Новости, раньше больше всего "черных" кредиторов было в крупных городах, но теперь охват расширяется.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества. Микрофинансовые организации переводят гражданам, которые не оформляли у них займы, деньги, а потом начисляют проценты за использование средств.