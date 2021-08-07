Стала известна причина нападения на женщин в токийском метро

Мужчина, ранивший 10 человек ножом в токийском пригородном поезде в пятницу, пояснил полиции, что пришел в ярость, увидев "много счастливых женщин", и захотел их убить.

Полиция арестовала 36-летнего гражданина в другом районе Токио после того, как он резал и колол ножом людей во время нападения в пятницу около 20:40 по местному времени в поезде на линии Одакю. Студентка университета была тяжело ранена, остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы.

По данным газеты Sankei, подозреваемый еще шесть лет назад начал чувствовать, что "хочет убивать счастливых женщин". Представитель полиции, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, сказал, что ему больше нечего добавить о деталях дела.

Насильственные преступления в Японии редки, но в последнее время участились случаи атак с ножом неизвестных жертвам нападавших.

В июне 2008 года мужчина на легком грузовике въехал в толпу людей в популярном районе Акихабара, а затем выскочил из машины и начал наносить удары ножом пешеходам, в результате чего погибли семь человек.