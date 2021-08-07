Новости

Возбуждено дело по пищевому отравлению детей в поезде Мурманск-Адлер 17:16
У второго сезона сериала "Великая" появились трейлер и дата премьеры 17:13
Путин поздравил прыгунью Ласицкене с победой на Олимпиаде 17:08
"Смеется и шутит": певица МакSим находится в ясном сознании 17:02
В 48 лет умер актер и постановщик трюков Джеки Чана Брэдли Аллан 16:56
Французские гандболисты стали победителями Олимпийских игр 16:48
Минздрав призвал пройти полный курс вакцинации 16:48
Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву 16:46
ОКР обратится в FIG по поводу судейства художественной гимнастики на Играх 16:40
Япония выиграла финальный матч по бейсболу у США на Олимпиаде 16:32
Американские легкоатлеты выиграли обе эстафеты 4 по 400 метров на Олимпиаде 16:31
Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей 16:19
Борец Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады 16:12
Врач объяснил, как один больной заразил коронавирусом 1 500 человек 16:00
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпийских играх 15:42
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 м 15:36
Сборная Швеции стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру 15:33
Нирай Чопра принес Индии первое золото на Олимпиаде в Токио 15:21
Голландка Сифан Хассан завоевала золото Олимпиады в беге на 10 000 метров 15:16
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала волейбольного турнира ОИ-2020 15:05
Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с ребенком в Самарской области 14:58
В Париже начались акции против ограничений из-за коронавируса 14:52
Министр спорта РФ прокомментировал судейство в художественной гимнастике 14:24
Захарова о судействе на Олимпиаде: Пошли на подлог на глазах у всего мира 14:17
Власти Литвы предложили мигрантам выплаты за возврат домой 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
07.08.2021 16:00
Рубрика: Общество

Врач объяснил, как один больной заразил коронавирусом 1 500 человек

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Суперраспространитель коронавируса мог появиться из-за разных факторов, рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что в России зафиксирован случай суперсидинга или суперраспространения - один больной заразил COVID-19 полторы тысячи человек.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперт рассказал об особенностях новых мутаций коронавируса

Шунков отметил, что такое возможно по разным причинам. Например, из-за успешного взаимодействия вируса с организмом человека - патоген может очень активно размножаться и больше вирусов выходит во внешнюю среду.

"Может быть так, что заболевший в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте", - рассказал Шунков в беседе с телеканалом "360".

При этом, по словам эпидемиолога, выявить суперраспространителей достаточно трудно. Так, для любой организации сложно точно выявить контакты с зараженным сотрудником. В среднем, как добавил врач, принято считать, что один больной в среднем заражает троих.

В мире количество случаев заражения с начала пандемии превысило 201 миллион, в России заболели свыше 6,4 миллиона человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей
Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения