Врач объяснил, как один больной заразил коронавирусом 1 500 человек

Суперраспространитель коронавируса мог появиться из-за разных факторов, рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что в России зафиксирован случай суперсидинга или суперраспространения - один больной заразил COVID-19 полторы тысячи человек.

Шунков отметил, что такое возможно по разным причинам. Например, из-за успешного взаимодействия вируса с организмом человека - патоген может очень активно размножаться и больше вирусов выходит во внешнюю среду.

"Может быть так, что заболевший в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте", - рассказал Шунков в беседе с телеканалом "360".

При этом, по словам эпидемиолога, выявить суперраспространителей достаточно трудно. Так, для любой организации сложно точно выявить контакты с зараженным сотрудником. В среднем, как добавил врач, принято считать, что один больной в среднем заражает троих.

В мире количество случаев заражения с начала пандемии превысило 201 миллион, в России заболели свыше 6,4 миллиона человек.