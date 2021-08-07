Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Максимальным случаем суперраспространения коронавируса стало заражение одним россиянином 1,5 тысячи человек. Об этом ТАСС рассказал глава филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек", - сказал он. По словам специалиста, один пациент с обычным штаммом коронавируса, как правило, заражает двух-трех человек, с "дельта"-штаммом - пять-шесть человек.

Суперраспространители могут заразить куда большее число людей, предупредил Семенов. К ним относятся люди, которые не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски и посещают много общественных мест.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "дельта"-штамм имеет свои особенности: его сразу очень много в клетке. Для сравнения - если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то те, у кого "дельта"-штамм, передают вирус шестерым. При этом инкубационный период сократился.