Захарова преподала урок истории журналистам Deutsche Welle

Журналисты телерадиостанции Deutsche Welle ("Немецкая волна") в материале о президенте Украины Владимире Зеленском забывают об уроках истории, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В опубликованной в пятницу статье, посвященной призыву Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию, авторы публикации назвали его "скромным еврейским парнем".

"Только в принципе необразованный человек может написать, что "скромность" в юности является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем. История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", - цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, принадлежность к какой-либо национальности не означает автоматического иммунитета от национализма. "Если в DW так считают, то спешу поздравить: это национализм в чистом виде", - отметила дипломат.

Захарова также указала, что Киев перешел красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.