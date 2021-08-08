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08.08.2021 13:49
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Необходимо строить новые наукограды и развивать существующие

Текст: Любовь Проценко
Фото: Фото из личного архива А. Румянцева Фото: Фото из личного архива А. Румянцева
Фото: Фото из личного архива А. Румянцева

Академик РАН Александр Румянцев поддержал идею Сергея Шойгу построить несколько крупных городов в Сибири, которые могут стать крупными научными центрами и мощными драйверами для развития экономики. При этом основатель Центра им. Д. Рогачева считает, что нужно поддерживать и существующие наукограды и восстанавливать нереализованный научный потенциал других регионов.

Фото: Ольга Макарова
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"Создание каждого такого города - серьезный и долгосрочный проект. Строительство новых наукоградов стало бы потрясающей историей. Однако очень интересная идея Сергея Кужугетовича требует дополнительной проработки. Прежде всего необходимо мотивировать людей, которые переедут туда жить и работать", - заявил Александр Румянцев.

Академик РАН считает разумным сохранять и развивать так же существующие научные центры, в частности, Академгородок в Новосибирске, наукограды в Троицке и Протвино. Он напомнил, что научные исследования сами по себе, без потенциала для внедрения для государства - невыгодное предприятие. Поэтому важно финансировать технологически проработанные проекты, которые могут принести реальную отдачу в будущем.

Александр Румянцев привел пример наукограда, гармонично интегрированного в городскую среду - в частности, в Юго-западном административном округе города Москвы находится 24 института РАН и пять университетов. По своим масштабам этот научный внутригородской кластер не уступает многим городам. По мнению академика, любое научное учреждение или комплекс таких учреждений эффективен только при работе на основе четкого заказа со стороны государства.

Напомню, министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые станут отраслевыми экономическими центрами. Появление новых крупных научно-промышленных, экономических центров по мнению министра может способствовать развитию сибирских регионов, российской науки и, в целом, обеспечить экономический рост страны.

В России уже есть успешные примеры создания научных городов в Сибири. Среди них - Академгородок под Новосибирском, где располагается множество научно-исследовательских институтов, наукоград Кольцово, где находится научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Общество Наука Наука и образование РАН

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