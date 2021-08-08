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08.08.2021 18:00
Рубрика: Общество

Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России

Текст: Евгения Думанская

Этим летам молодоженам, желающим организовать свадьбу на 30 человек, придется заплатить подрядчикам около 300 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

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Многие предпочитают нанять организатора - его услуги в среднем обойдутся в 30 тысяч рублей. Столько же стоит пригласить на мероприятие ведущего, услуги диджея в среднем стоят 15 тысяч рублей.

За оформление приглашений нужно заплатить около 2,5 тысячи, услуги флориста обойдутся в 30 тысяч рублей. За план по оформлению помещения и поиск расходников декоратор в среднем попросит пять тысяч, примерно столько же будет стоит украшение небольшого зала, и это без учета материалов. Видеосъемка свадебных моментов и монтаж ролика в среднем стоят 25 тысяч рублей.

На сборы невесты потребуется около 9,5 тысяч. Маникюр и педикюр с простым дизайном обойдутся в три тысячи, а макияж и прическа стоят в среднем 6,5 тысяч. Как отмечает RT, в этом году спрос на услуги визажистов вырос на треть по сравнению с прошлым.

За питание и обслуживание 30 гостей на свадьбе в среднем просят 90 тысяч рублей, еще пять тысяч будут стоить услуги бармена, а трансфер обходится примерно в десять тысяч рублей.

Кстати, Минюст разрешил регистрировать браки на дому и в больницах. Однако для этого должны быть веские основания, например, угроза жизни.

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