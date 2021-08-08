Что обязательно нужно чистить под капотом автомобиля

Хотя большинство автопроизводителей не рекомендуют мыть подкапотное пространство, проводить такие "клининговые" процедуры необходимо, и причем регулярно. В противном случае грязные детали под капотом могут спровоцировать целый ряд технических проблем.

Для начала разберемся с вопросом очистки моторного отсека водой. Если вы не обладаете достаточным опытом, от такой процедуры следует отказаться, поскольку велик шанс залить и повредить сильным напором датчики, разъемы и электронные блоки. Скажем, влага на катушках зажигания может привести к перебоям работы мотора.

Если же вы залили водой свечи, как минимум один из цилиндров может начать пропускать зажигание, несгоревшая горючая смесь будет выбрасывается в каталитический нейтрализатор и догорать там, раскаляя его керамические соты. В лучшем случае электроника вмешается в работу двигателя и прекратит подачу топлива. В худшем - если вы будет практиковать интенсивную промывку моторного отсека регулярно, керамическую пыль от сот нейтрализатора может засосать во впускной коллектор, а затем и в цилиндры мотора, что вызовет задиры на стенках цилиндров.

На старых автомобилях вода может попасть в трамблер, что приведет к сбоям в работе системы зажигания. Проще говоря, двигатель начнет троить, и для исправления ситуации потребуется продувка. Кроме того, вода, попавшая на контакты, может стать миной замедленного действия, запустив процесс окисления и коррозии. То же самое касается ударных нагрузок от струи Керхера по различным датчикам и разъемам. Проблема может "вылезти" со временем, в самый неожиданный момент.

Тем не менее, очищать моторный отсек все же необходимо. Если вы делаете это непременно с использованием воды, то следует заизолировать уязвимые участки с помощью пленки, клеенки, скотча и других подручных средств. Однако куда безопаснее воспользоваться спецсредствами - различной автохимией, которой нет недостатка в специализированных магазинах.

Распыляем средство на загрязненные детали и, выждав несколько минут, протираем обрабатываемый участок тряпкой или ветошью. Именно таким образом имеет смысл очищать, к примеру, клеммы аккумулятора. В противном случае на них появится грязевой налет, который будет препятствовать нормальному контакту клемм с проводами, и в результате может начать нестабильно работать целый ряд электронных систем и возникнут проблемы и с пуском мотора. С очисткой моторного отсека и радиаторов от пыли, свежей грязи, листьев и пуха между тем отлично справится пылесос. Он эффективно удаляет такого рода загрязнения, и вам останется только помочь ему щеткой и тряпкой.

Теперь определимся с тем, какие области моторного отсека следует чистить в первую очередь. Кроме уже упомянутого аккумулятора особое внимание нужно уделить свечам, району отверстия для масляного щупа и крышке маслозаливной горловины. Эти элементы следует содержать в идеальной чистоте, поскольку пыль и песок ни при каких условиях не должны попадать в камеру сгорания, ни через свечные колодцы, ни через технологические отверстия для заливки и проверки уровня масла. Мелкодисперсная пыль может привести к задирам на стенках цилиндров.

Еще одна область, требующая повышенного внимания, - это радиатор интеркулера, влияющего на охлаждение системы наддува. Дело в том, что после езды по грязным и пыльным дорогам на этой детали образуется грязевая корка, препятствующая нормальному охлаждению турбины. Поэтому интеркулер рекомендуется очищать примерно раз в год, предпочтительнее всего - весной, в особенности с внутренней стороны.

Радиаторы кондиционера и охлаждения мотора тоже нельзя оставлять без внимания. Как известно, со временем между сотами радиаторов набиваются листва, насекомые, смола и пух, которые препятствуют нормальному теплообмену и могут со временем спровоцировать перегрев двигателя. Из-за этого температура антифриза может повышаться, что с течением времени приведет к перегреву силового агрегата или выходу из строя компрессора кондиционера.

Если с промывкой радиатора двигателя все понятно (соты промывают несильной струей Керхера), то с очищением радиатора кондиционера придется повозиться дольше.

Сначала придется откачать хладагент из системы, демонтировать узлы системы, которые не промываются (компрессор, осушитель, терморегулирующий вентиль и расширительную трубку), а затем демонтировать детали кондея, которые необходимо промыть и провести их очистку. После этого, разумеется, придется установить все обратно, выполнить вакуумизацию системы, заправить необходимое количество хладагента и масла.

Необходимо также прочищать дренажные каналы и лотки для сбора воды у основания лобового стекла. В противном случае скопившаяся в полостях вода может провоцировать коррозию металла. Кроме того, если дренажные отверстия забиты, дождевая вода во время езды может перелиться через край лотка и повредить электрику. И, наконец, стоит время от времени чистить номер силового агрегата во избежание проблем при с ГИБДД при проверке и регистрации автомобиля. При этом номер нельзя чистить наждачной бумагой, так как она повреждает штамп. Лучше использовать автохимию.